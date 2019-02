Ginnastica | la notte di Vanessa Ferrari | la Regina per il colpaccio in Coppa del Mondo

oasport

(Di sabato 23 febbraio 2019)si sta preparando per affrontare la Finale al corpo libero della seconda tappa delladel, la Farfalla di Orzinuovi salirà in pedana domani nella primissima mattinata italiana (attorno alle ore 07.00) con il chiaro obiettivo di vincere la gara. La bresciana si presenta con il primo punteggio di qualificazione (13.300), ha eseguito un buonissimo esercizio durante il turno preliminare e sembra avere un buon margine nei confronti delle avversarie: era partita alla volta di Melbourne (Australia) con il chiaro intento di raccogliere punti importanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha impressionato al rientro in gara dopo 500 giorni d’assenza a causa del tendine d’Achille e ora ha una ghiotta occasione per fare centro.L’allieva di Enrico Casella si esibirà per terza nell’atto conclusivo tra le otto migliori ginnaste e ...