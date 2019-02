Ginnastica | Coppa del Mondo 2019 | Vanessa Ferrari si esibirà per terza in finale

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : una caduta frena Martina Rizzelli in finale - Fan Yilin vince sugli staggi : Una caduta sulla piantata-giro ha frenato Martina Rizzelli nella finale alle parallele asimmetriche valida per la seconda tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Melbourne (Australia) la comasca, che si era qualificata all’atto conclusivo con il quinto punteggio, ha purtroppo commesso un errore fatale che l’ha ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari e un rientro coi fiocchi al corpo libero : la vittoria in Coppa del Mondo è possibile! : Ora Vanessa Ferrari può dare l’assalto alla vittoria in Coppa del Mondo, la mattinata di qualificazione è stata estremamente confortante per l’azzurra che ha brillato al suo rientro in gara dopo 500 giorni: primo posto al corpo libero con un buon 13.300 e grande fiducia per la finale che andrà in scena domenica 24 febbraio (attorno alle ore 07.00 italiane). Doppio teso in apertura, Tsukahara in seconda diagonale, teso avanti con un ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : quando gareggia Vanessa Ferrari in finale? Data - programma - orario d’inizio e tv : Vanessa Ferrari si è qualificata alla Finale al corpo libero della seconda tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La bresciana ha stampato un ottimo 13.300 in qualificazione chiudendo al primo posto e domenica tornerà in pedana per inseguire la vittoria a 500 giorni dalla rottura del tendine d’Achille subita ai Mondiali ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : scocca l’ora di Vanessa Ferrari - l’attesa è finita! La Leonessa pronta a ruggire in qualifica : Finalmente ci siamo, la lunga attesa è finita e Vanessa Ferrari è pronta per tornare in pedana. Aspettavamo questo momento da domenica 8 ottobre 2017 quando la nostra capitana si ruppe il tendine d’Achille durante la finale al corpo libero dei Mondiali di Montreal, sono passati esattamente 500 giorni da quel momento drammatico: molti pensavano che la carriera della più grande ginnasta vista alle nostre latitudini fosse finita con ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : Martina Rizzelli vola in finale a Melbourne - l’azzurra è quinta sugli staggi : A Melbourne (Australia) è incominciata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità. Prima giornata riservata alle qualificazioni: volteggio e parallele asimmetriche per le donne; corpo libero, cavallo con maniglie e anelli per gli uomini. L’Italia si è affidata a Martina Rizzelli che vola in finale agli staggi col quinto punteggio di ammissione: 13.200 (5.4) per la ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : Vanessa Ferrari cerca punti per Tokyo 2020. Come si assegnano e quanto conta il podio : il regolamento : Nel weekend del 21-24 febbraio si disputerà la seconda tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito itinerante riservato alle singole specialità andrà in scena a Melbourne (Australia) e verranno messi in palio punti importanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per la prima volta nella storia, alcuni pass verranno infatti assegnati tramite questa competizione: le atlete che saranno prime in classifica al ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : le avversarie di Vanessa Ferrari a Melbourne - azzurra favorita al corpo libero : Nel weekend del 21-24 febbraio andrà in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica riservata alle singole specialità, il circuito che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Melbourne (Australia) incomincia a tutti gli effetti la stagione della Polvere di Magnesio e in pedana ci sarà anche Vanessa Ferrari, pronta per incominciare la propria rincorsa verso la rassegna a cinque cerchi. La 28enne torna in ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Melbourne 2019 : il ritorno di Vanessa Ferrari tra trave e corpo libero. Le condizioni di forma della bresciana : La Coppa del Mondo di Ginnastica artistica riparte da Melbourne, in Australia andrà in scena il secondo atto della competizione che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: appuntamento dal 21 al 24 febbraio nella terra dei canguri, il palcoscenico ideale per il grande ritorno in gara di Vanessa Ferrari. La bresciana è assente dalle pedane da 500 giorni, da domenica 8 ottobre 2017 quando si infortunò durante la finale al corpo ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Melbourne 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv. C’è Vanessa Ferrari : Nel weekend del 21-24 febbraio si disputerà la seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica artistica, il circuito itinerante riservato alle singole specialità che mette in palio dei punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A Melbourne (Australia) andrà in scena il primo grande appuntamento internazionale del nuovo anno solare, la stagione agonistica riparte dall’altra parte del Pianeta e la posta in palio è ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : le partecipanti alla tappa di Tokyo - Morgan Hurd torna in scena. Sfida a Black e Teramoto : Sono stati ufficializzati i nominativi dei partecipanti alla quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica artistica riservata al concorso generale individuale. L’ultimo appuntamento del massimo circuito itinerante andrà in scena a Tokyo (Giappone) domenica 7 aprile e si preannuncia grande spettacolo nella capitale nipponica che ospiterà le Olimpiadi 2020. Al femminile riflettori puntati sulla statunitense Morgan Hurd, Campionessa ...

Ginnastica artistica - gli Usa svelano le convocazioni per la Coppa del Mondo : obiettivo Tokyo 2020! : Ieri pomeriggio USA Gymnastics ha ufficializzato i nominativi delle ginnaste che prenderanno parte alle prossime prove di Coppa del Mondo. L’obiettivo della Nazionale più forte del globo, dopo aver qualificato la squadra vincendo il titolo mondiale 2018, ora è indubbiamente quello di ottenere anche i due pass individuali per Tokyo 2020. Ricordiamo infatti, che il nuovo regolamento prevede che ogni Paese possa portare alle Olimpiadi fino a sei ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : i convocati dell’Italia per le tappe di Baku e Doha. Ferrari sugli scudi - tornano Mori e Lodadio : L’Italia sarà grande protagonista nella Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito internazionale riservato alle singole specialità farà tappa a Baku (Azerbaijan, 14-17 marzo) e a Doha (Qatar, 20-23 marzo) per il terzo e quarto appuntamento della manifestazione che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vanessa Ferrari e Martina Rizzelli ritorneranno in pedana dopo la lunga trasferta di Melbourne prevista per ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : le partecipanti alla tappa di Birmingham. Mustafina sfida McCusker e De Jesus! : Sono stati comunicati i nomi dei partecipanti al Grand Prix di Birmingham, terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica artistica per quanto riguarda il concorso generale. L’appuntamento in Gran Bretagna, previsto per sabato 23 marzo, segue l’American Cup e la Deutscher Pokal: si preannuncia grande spettacolo con alcuni grandi big internazionali pronti a darsi battaglia per la vittoria. Tra le donne sono attesissime la russa ...

Ginnastica - quando ritorna in gara Vanessa Ferrari? Data - programma - orari e tv della Coppa del Mondo : C’è grande attesa sul ritorno in gara di Vanessa Ferrari, la Campionessa del Mondo 2006 è fuori dalle pedane da oltre un anno (la sua ultima uscita risale alla finale al corpo libero dei Mondiali 2017) e ormai è pronta per rientrare in scena da assoluta protagonista. La 28enne ha stretto i denti, si è sottoposta a un’operazione, ha affrontato un lungo periodo di riabilitazione, si è rimessa in gioco con grande caparbietà e si è ...