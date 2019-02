Giallo a Torino | 34enne sgozzato di giorno in pieno centro

Torino - Giallo al cimitero Parco : il loculo di un uomo occupato da una donna : I carabinieri indagano sullo scambio di bare di due persone morte nel 1977 probabilmente nella stessa casa di riposo. Le verifiche della Scientifica

Roma - vittoria e batticuore contro il Torino : Zaniolo ed El Shaarawy mascherano i soliti problemi dei Giallorossi : La Roma batte il Torino a fatica, sprecando un doppio vantaggio e chiudendo la gara solo nel finale: la prestazione di Zaniolo e il gol vittoria di El Shaarawy mascherano i soliti problemi dei giallorossi Dopo la sosta a cavallo fra i due anni e gli impegni di Coppa Italia, torna finalmente la Serie A. La gara d’apertura della 20ª giornata, la prima del girone di ritorno, vedere Roma e Torino affrontarsi in una gara divertente e piena di ...

La Roma è ‘Magica’ - continua la risalita dei Giallorossi : Zaniolo incanta - il Torino si arrende [FOTO] : 1/42 Fabio Rossi/AS Roma/ LaPresse ...

Roma-Torino 3-2 - Serie A : i Giallorossi si fanno rimontare - poi vincono con El Shaarawy : La Roma ha sconfitto il Torino per 3-2 nell’anticipo della 20^ giornata della Serie A, la prima del girone di ritorno. I giallorossi si sono imposti all’Olimpico e sono balzati momentaneamente al quarto posto in classifica, in attesa degli impegni di Lazio e Milan su cui ora vantano uno e due punti di vantaggio. I granata, invece, non riescono a risalire dal nono posto e ora rischiano di scivolare indietro. A decidere la contesa è ...

Serie A - Roma-Torino : Giallorossi favoriti contro i granata di Mazzarri : A distanza di 22 giorni la Serie A ritorna in campo. Le squadre sono reduci da un bel periodo di riposo dopo aver giocato anche nel periodo natalizio. In questa stagione, infatti, il massimo campionato italiano ha sperimentato il Boxing Day all'inglese. Si riparte dunque sabato 19 gennaio e per la Roma la prima giornata del girone di ritorno riserva l'impegno casalingo contro il Torino. Roma reduce dalla quaterna in Coppa Italia La squadra ...

“Il no alla Torino-Lione si avvicina”. Ma è Giallo sull’analisi costi-benefici : «È stata consegnata al governo l’analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione». Lo annuncia il professor Marco Ponti, che ha guidato il comitato tecnico incaricato di redigere il documento. Ora è nelle mani del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Il mistero avvolge i contenuti del rapporto, che Toninelli non intende divulgare prima di ...

"Il no alla Torino-Lione si avvicina". Ma è Giallo sull'analisi costi-benefici : E citano ad esempio il sottosegretario all'Economia Laura Castelli, un tempo movimentista: 'Non l'abbiamo più vista alle nostre manifestazioni'. E secondo qualcuno sarebbero 'mesi che non risponde ...

Tav Torino-Lione - il Giallo dell'analisi costi-benefici. Ponti : "Ora tocca alla politica" : Lo scontro dialettico e politico sull'analisi costi/benefici è stato alimentato da quella che alcuni hanno considerato una fuga in avanti di Ponti, esperto di Economia e Pianificazione dei Trasporti, ...