Germania | tumore al seno | un esame del sangue per la diagnosi precoce

(Di sabato 23 febbraio 2019) Con un test delsarà possibile diagnosticare unal. I ricercatori della Heidelberg University Hospital, in, ne hanno dato notizia al quotidiano tedesco Bild. I ricercatori spiegano hanno testato questodelsu 2000 pazienti. In particolare, stando ai primi risultati, il test mostra una sensibilità che raggiunge l'86% per le pazienti al di sotto dei 50 anni e del 60% per quelle di età superiore ai 50 anni. I ricercatori hanno spiegato che, con questo nuovo test, l'affidabilità raggiunta dall'ha lo "stesso grado di probabilità di una mammografia". Questa biopsia liquida non invasiva in particolare si basa su alcuni biomarcatori presenti nel liquido ematico che indicano la presenza di un. Uno dei ricercatori ha dichiarato che si tratta di una procedura meno stressante e invasiva per le donne, in quanto non risulta dolorosa né è ...