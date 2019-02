Genova | è morta Giovanna Romanato | da oltre 60 anni nel polmone d’acciaio

vanityfair

(Di sabato 23 febbraio 2019) Era l’unica, in Italia, a usare ildasessant’a 72nella sua casa di via Canevari a, per le complicazioni legate a una bronchite. Quando ne aveva dieci aveva contratto una grave forma di poliomielite, e da allora non ha più potuto fare a meno del respiratore artificiale. Ma la sua vita è stata comunque ricca, di passioni e di amicizie: da sempre è stata una fan accanita della Sampdoria, e la squadra più volte le ha fatto visita.La sua storia è stata raccontata nel libro La farfalla nel bozzolo, scritto dal giornalista Enzo Melillo, con la prefazione di Lorella Cuccarini, che hanno offerto il ricavato aper coprire le spese delle costosissime cure a cui si doveva sottoporre.Ild’ acciaio, per lei, altro non era che «una creatura buona», come aveva raccontato a Famiglia Cristiana, «anche ...