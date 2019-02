Galles-Inghilterra | Sei Nazioni rugby 2019 23 febbraio | orario d’inizio e come vederla

Classifica Sei Nazioni Rugby 2019 : calendario - date - risultati e punti. L’Inghilterra vola in testa - ora big match col Galles : Partirà venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: l’Italia farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro la Francia nella quinta giornata, ancora in ...

Galles-Inghilterra rugby 6 nazioni 2019 : orario e diretta tv-streaming : Galles-Inghilterra rugby 6 nazioni 2019: orario e diretta tv-streaming Siamo arrivati alla 3a giornata del 6 nazioni 2019, il maggior torneo europeo di rugby giunto ormai alla 125a edizione. I match di questa terza giornata sono: Francia-Scozia, Galles-Inghilterra e Italia-Irlanda. Galles-Inghilterra: data e orario Si giocherà Sabato 23 Febbraio il match tra Galles e Inghilterra, al Principality Stadium di Cardiff. L’orario di ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : domani in campo Francia-Scozia e Galles-Inghilterra. Si decide la regina del torneo? : Delineata la classifica dopo le prime due giornate, il Sei Nazioni si è concesso una settimana di riposo, ma ora è pronto a ripartire: la terza giornata è fissata tra domani, sabato 23, e domenica 24 febbraio. Ad aprire i confronti, domani saranno Francia-Scozia, alle ore 15.15, e Galles-Inghilterra, alle ore 17.45. Gli azzurri scenderanno in campo invece domenica 24 a Roma alle ore 16.00 contro l’Irlanda. Le gare saranno trasmesse in ...

