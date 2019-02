Frosinone-Roma | Baroni | “Risultato negli ultimi secondi | è un peccato”

Roma - vittoria col cuore : i giallorossi superano il Frosinone 3-2 nei minuti di recupero : Non è stata una grande Roma, questo è certo, ma era fondamentale vincere. La squadra di Di Francesco doveva dare continuità alla serie positiva di vittorie ottenute contro Porto (in Champions) e Bologna. Baroni schiera il suo rinomato 3-5-2 avente come punto di riferimento le 2 punte Ciano e Ciofani. Il tecnico giallorosso risponde con il consueto 4-2-3-1 risparmiando i diffidati Cristante, Florenzi e il baby talento Zaniolo dato che tra una ...

Frosinone-Roma - Di Francesco : “Sorpreso dalla volontà di vincere” : FROSINONE ROMA 2-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato della vittoria contro il Frosinone: “Serve il cardiologo? Mio padre me lo dice sempre quando vede una nostra partita… al di là delle battute è vero che riusciamo sempre a complicarci la vita, […] L'articolo Frosinone-Roma, Di Francesco: “Sorpreso dalla volontà di vincere” proviene ...

Frosinone-Roma - Baroni : “c’è grande delusione - pagate le disattenzioni” : Sconfitta per il Frosinone nella gara di campionato contro la Roma, recriminano i padroni di casa per la sconfitta contro i giallorossi. I padroni di casa sono passati in vantaggio poi hanno raggiunto il pareggio poi al’ultimo minuto la beffa con il gol di Dzeko, ko pesante per la corsa salvezza. Ecco le parole dell’allenatore Baroni ai microfoni di DAZN: “c’è delusione perchè quando disputi una partita così contro ...

Roma - Dzeko sventa il disastro contro il Frosinone : 3-2 al 95' : Frosinone-Roma 2-3 nell'incontro valido per la 25sima giornata di Serie A. Padroni di casa avanti dopo cinque minuti con Ciano, rimonta dei giallorossi con Dzeko (30') e Pellegrini (31'). Nella ripresa il provvisorio pareggio dei ciociari con Pinamonti (81') e rete della vittoria di Dzeko al 95'.

Frosinone-Roma - Di Francesco : “era importante presentarsi al derby con una vittoria” : Successo sofferto per la Roma nella gara di campionato contro il Frosinone, ecco le dichiarazioni di Di Francesco ai microfoni di DAZN: “preferisco una prestazione differente per vincere, il Frosinone ha messo l’anima in campo perchè si devono salvare, ci sono stati tanti errori tecnici, abbiamo anche rischiato di perderla, si vince anche in questo modo, mi auguro che adesso bisogna giocare per 90 minuti. Il secondo gol è ...

Frosinone-Roma 2-3 : Dzeko al 95' salva i giallorossi dalla figuraccia : Una Roma deludente vince in extremis a Frosinone per 3-2 e resta a punto dal Milan, quarto in classifica. In gol Ciano, Dzeko, Pellegrini, Pinamonti e ancora Dzeko al 95'. LEGGI LA CRONACA .

Roma a due facce : Dzeko stende il Frosinone - ma la difesa è imbarazzante! Derby e Porto 2 appuntamenti che valgono l’intera stagione : La Roma batte 2-3 il Frosinone allo scadere: partita strepitosa di Dzeko che copre gli errori di una difesa imbarazzante. Derby e ritorno con il Porto possono valere una stagione La Roma è una squadra in crisi? Questa è una delle domande più calde che accompagnano le ultime giornate di Serie A. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, arrivata per 7-1 contro la Fiorentina, la dura contestazione dei tifosi contro dirigenza, giocatori e ...

La Roma vince al 95' a Frosinone : Dzeko regala la vittoria ai giallorossi : La Roma di Eusebio Di Francesco vede le streghe per mezz'ora contro il Frosinone di Marco Baroni, va sotto nel punteggio con la papera di Olsen, la ribalta nel giro di un minuto con le reti di Dzeko e ...

Frosinone-Roma 2-3 - Serie A : fantastica doppietta di Dzeko - gol decisivo in pieno recupero : La Roma ha rischiato di farsi bloccare dal Frosinone nel derby laziale ma alla fine ha vinto per 3-2 in pieno recupero, conquistando così tre punti fondamentali per la corsa alla prossima Champions League: ora i giallorossi sono a una lunghezza dal quarto posto occupato dal Milan mentre i ciociari rimangono al penultimo posto, a cinque punti dalla salvezza. L’anticipo serale della 25^ giornata è stato davvero molto avvincente, ricco di ...

