Francia-Scozia | Sei Nazioni rugby 2019 23 febbraio | orario d’inizio e come vederla in

(Di sabato 23 febbraio 2019) Si apre co un match sicuramente interessante questo sabato pomeriggio di grande, che vede in programma la terza giornata del Sei: allo Stade de France di Parigi i padroni di casa transalpini affrontano la, in un eccellente periodo di forma. Serve il riscatto alla banda di Jacques Brunel che proverà a dar tutto davanti al pubblico di casa. Andiamo a scoprire il programma eseguire in TV l'incontro.Terza giornata Seisabato 23ore 15.15:(Stade de France)Appuntamento in chiaro su DMAX, al canale 52 del digitale terrestre, all'epg 136 di Sky e 28 di TivùSat. Le 15 sfide del Seisaranno trasmesse in diretta TV ed in live streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY.