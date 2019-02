Forte vento | disastro a Roma | enorme pino abbattuto al Gianicolo vicino il Fontanone

Tifosi spostati al Curi per Forte vento : ANSA, - PERUGIA, 23 FEB - Il forte vento sta creando disagi oggi anche allo stadio Curi, dove alle 15 si gioca la partita di serie B Perugia-Potenza e dove un migliaio di spettatori sono stati ...

Napoli : vento Forte e mare agitato - stop ai collegamenti con le isole. Danni e strade chiuse - rogo a Pozzuoli : Maltempo e fortissime raffiche di vento, albero si abbatte su auto in transito a San Sebastiano al Vesuvio: madre e figlio lievemente feriti. La vettura stava transitando lungo via Figliola in...

Roma : vento Forte - alberi e rami caduti : ANSA, - Roma, 23 FEB - alberi e rami caduti in strada o su auto stamattina a Roma. Sono circa 50 finora gli interventi effettuati dalla polizia locale in diverse zone della città per le 'criticità' ...

Maltempo in Italia - vento Forte e gelo : vittime e disagi in diverse città. FOTO : Maltempo in Italia, vento forte e gelo: vittime e disagi in diverse città. FOTO Le raffiche di vento gelido stanno spazzando il Centro e il Sud. Due morti ad Alvito, nel Frusinate, per il crollo di un muro e uno a Guidonia per la caduta di un albero (IL LIVEBLOG ). Un mercantile si è arenato sul litorale di Bari, due navi si sono ...

Disagi a Roma per il vento Forte : alberi e rami caduti : A Roma, a causa delle forti raffiche di vento si segnalano alberi e rami caduti in strada o su auto: circa 50 finora gli interventi effettuati dalla polizia locale in diverse zone. Le aree maggiormente colpite vanno da Monteverde all’Eur, da San Giovanni al Nomentano, dalla Flaminia a Montemario, Salario e Cassia. Numerosi i rami e gli alberi caduti su auto in sosta. In zona Cassia una pianta ha colpito una vettura in movimento, ma ...

Vento Forte - il sindaco di Formia : “Divelte alcune finestre della scuola di Penitro - nessun ferito” : “Questa mattina il Vento forte ha divelto alcune finestre della scuola elementare di Penitro. Fortunatamente tutti i bambini, gli insegnanti e il personale Ata stanno bene. Grazie a quanti tra personale scolastico, dirigente scolastica, genitori, volontari della protezione civile, vigili urbani e servizio manutenzione del comune, hanno collaborato senza tregua a gestire la situazione. Da lunedi’ la scuola restera’ chiusa per i ...

Vento Forte. Cade albero ai Parioli : A causa del forte Vento che soffia a Roma, e’ caduto un albero in via dei Monti Parioli all’altezza del civico 50. Si tratta di un Pino marittimo di una quindicina di metri. Attualmente, l’albero occupa interamente la carreggiata e il traffico e’ bloccato a partire da piazza Don Minzoni nel quartiere Parioli. Il pino ha schiacciato due macchine in sosta danneggiandole. Non si registra nessun danno a persone. (agenzia ...

Maltempo - vento Forte in Sicilia : vola tetto del palazzetto dello sport - 3 feriti nel Trapanese : Tre persone sono rimaste ferite nel Trapanese, a Paceco, colpite dal tetto del palazzetto dello sport, volato via a causa delle forti raffiche di vento. La struttura è finita all’interno della villa comunale. Il sindaco Giuseppe Scarcella ha allertato i tecnici degli uffici comunali per verificare le condizioni dei feriti e i danni. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze del 118. L'articolo Maltempo, vento forte in Sicilia: ...

Vento Forte in Molise - alberi caduti : TERMOLI , CAMPOBASSO, , 23 FEB - Forti raffiche di Vento stanno interessando tutto il Molise dove le temperature si sono bruscamente abbassate: a Campobasso oltre dodici gradi meno di ieri, con minima ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per vento Forte e mareggiate : La Protezione Civile della Sardegna ha emesso un’Allerta Meteo per vento forte e mareggiate. Fino alle 18 di domenica 24 febbraio, si prevede vento forte da Nord-Est, con raffiche che potranno raggiungere intensità di burrasca su tutta la Sardegna, specie sulle coste orientali, settentrionali e sulle Bocche di Bonifacio. I mari saranno mossi con mareggiate, in particolare nella giornata di sabato (23 febbraio). L'articolo Allerta Meteo ...

Maltempo - vento Forte a Roma : si stacca insegna - ferita donna : Vicino Roma una donna è rimasta ferita, colpita da un’insegna pubblicitaria di un negozio che si è staccata a causa del vento forte. Sul posto i carabinieri della stazione di Fiano Romano. La 70enne è stata trasportata in ospedale, ma non sarebbe grave. Diversi gli alberi caduti stamattina a causa del vento forte vicino Roma (a Genzano, a Marino e Guidonia). L'articolo Maltempo, vento forte a Roma: si stacca insegna, ferita donna sembra ...

Maltempo : tre morti per il Forte vento nel Lazio : Il Maltempo ha provocato la morte di tre persone nel Lazio: due nel Frusinate e una a Guidonia. Ad Alvito in via Colle Mattarino poco dopo le 10 a causa del forte vento è crollato un muro alto due ...

Crolla un muro per il vento Forte - albero su auto : tre morti. Nave arenata a Bari : Scontro tra due navi nel porto di Ischia. Un albero è caduto su una auto a Napoli. Scuole chiuse in Campani. I venti freddi dai balcani hanno abbassato le temperature e creato difficolta alla circolazione marittima

Maltempo e vento Forte : danni a Napoli - cadono alberi e calcinacci : Molti danni si stanno registrando dalle prime ore di stamani a causa delle avverse condizioni meteo che hanno indotto l’Amministrazione a chiudere le scuole i parchi ed i cimiteri cittadini: lo si legge in una nota del Comune di Napoli. Il Comitato operativo di Palazzo San Giacomo coordinato dal Sindaco de Magistris con l’assessore Clemente è riunito permanentemente e rinnova il pressante invito alla cittadinanza a limitare gli spostamenti ...