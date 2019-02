Fitch | l' Italia rischia il voto anticipato | possibile una ' manovra bis' in estate

Fitch conferma il rating per l'Italia ma avverte : 'Probabili elezioni anticipate' : Per il governo, del resto, nella seconda parte dell anno le misure di politica economica e il miglioramento del quadro macroeconomico internazionale daranno impulso alla ripresa . Gli esperti di ...

L’agenzia di valutazione del credito Fitch ha confermato il rating BBB e l’outlook “negativo” per l’Italia : L’agenzia di valutazione del credito Fitch, una delle tre più influenti al mondo tra quelle che si occupano di rating, ha confermato il rating BBB per l’Italia, così come l’outlook (cioè le prospettive) “negativo”. Nonostante non abbia rivalutato in negativo