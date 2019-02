Fitch conferma rating dell' Italia ma avverte | ' Ci aspettiamo elezioni a breve' Tria

L'agenzia Fitch conferma rating Italia : C'è chi temeva peggio: Fitch ha confermato il giudizio sull'affidabilità creditizia del Belpaese a BBB, due gradini al di sopra del 'junk', la cosiddetta 'Serie B' dei rating nella quale vengono ...

Rating Italia 2019 : Fitch lo conferma e lancia allert sul debito pubblico italiano : Il primo e più importante elemento di condizionamento, in negativo, dell'economia del Bel Paese è il debito pubblico Italiano. Gli analisti lo hanno detto chiaramente: Rating e outlook dell'Italia ...

Fitch conferma il rating BBB dell'Italia - l'outlook resta negativo : Fitch conferma il rating BBB dell'Italia e la salva dal downgrade, ovvero dal declassamento nella "Serie B", quella in cui vengono relegati i debitori ritenuti meno affidabili. Il giudizio dell'agenzia americana sul debito pubblico del nostro Paese resta invariato, appena due gradini sopra lo junk, il cosiddetto livello "spazzatura". Al contempo l'outlook - ovvero le prospettive di crescita - resta negativo....Continua a leggere

Fitch conferma il rating dell'Italia - ma avverte : "Rischio elezioni da metà 2019" : Il temuto declassamento non c'è stato, ma il giudizio dell'agenzia di rating sulle nostre finanze resta comunque negativo. E...

Fitch grazia l?Italia ma vede rischi - rating confermato - ma outlook negativo : «Prevediamo elezioni entro l?anno» : l?Italia resta in bilico. Fitch, la terza tra le grandi agenzie di rating, ha deciso ieri sera di confermare il giudizio sul nostro debito pubblico (BBB, il penultimo gradino prima del girone...

Fitch grazia l?Italia ma vede rischi - rating confermato - ma outlook negativo : «Prevediamo elezioni entro l?anno» : l?Italia resta in bilico. Fitch, la terza tra le grandi agenzie di rating, ha deciso ieri sera di confermare il giudizio sul nostro debito pubblico (BBB, il penultimo gradino prima del girone...

Fitch conferma il rating - l'Italia resta in bilico : ... la debolezza della qualità degli asset del settore bancario e la bassa crescita del Pil, l'aumento dei rischi e dell'incertezza politica e i conseguenti rischi al ribasso nelle nostre proiezioni sul ...

Fitch conferma il rating per l'Italia ma avverte : 'Probabili elezioni anticipate' : Per il governo, del resto, nella seconda parte dell anno le misure di politica economica e il miglioramento del quadro macroeconomico internazionale daranno impulso alla ripresa . Gli esperti di ...

Fitch grazia l?Italia ma vede rischi - rating confermato - ma outlook negativo : «Instabilità politica - prevediamo elezioni entro l?anno» : l?Italia resta in bilico. Fitch, la terza tra le grandi agenzie di rating, ha deciso ieri sera di confermare il giudizio sul nostro debito pubblico (BBB, il penultimo gradino prima del girone...

L’agenzia di valutazione del credito Fitch ha confermato il rating BBB e l’outlook “negativo” per l’Italia : L’agenzia di valutazione del credito Fitch, una delle tre più influenti al mondo tra quelle che si occupano di rating, ha confermato il rating BBB per l’Italia, così come l’outlook (cioè le prospettive) “negativo”. Nonostante non abbia rivalutato in negativo

Giuseppe Conte - Fitch lo licenzia ma lui non se ne accorge : "Confermano che..." - ma è serio? : Non si scompone, Giuseppe Conte, e anzi accoglie con favore il giudizio dell'agenzia di rating Fitch, che ha confermato la valutazione BBB sull'Italia con outlook negativo però per i prossimi mesi. "Le valutazioni di Fitch - afferma il premier in una nota a caldo venerdì sera - confermano la solidit

Fitch grazia l?Italia ma vede rischi - rating confermato - ma outlook negativo : «Instabilità politica - prevediamo elezioni entro l?anno» : l?Italia resta in bilico. Fitch, la terza tra le grandi agenzie di rating, ha deciso ieri sera di confermare il giudizio sul nostro debito pubblico (BBB, il penultimo gradino prima del girone...

Fitch grazia l?Italia ma vede rischi - rating confermato - ma outlook negativo : l?Italia resta in bilico. Fitch, la terza tra le grandi agenzie di rating, ha deciso ieri sera di confermare il giudizio sul nostro debito pubblico (BBB, il penultimo gradino prima del girone...

Fitch conferma il rating dell'Italia : BBB con outlook negativo : L'agenzia Fitch ha confermato il rating dell'Italia - BBB con outlook negativo - così come hanno fatto nell'ottobre scorso Standard&Poor's e Moody’s. Il rating attuale riflette la situazione debitoria del nostro Paese, che non ha provveduto a realizzare un piano di aggiustamento strutturale. In più, a pesare c'è anche il settore bancario ritenuto ancora "debole". Tra gli elementi favorevoli c'è invece un indebitamento solo moderato del ...