Fitch conferma il rating per l' Italia ma avverte | ' Probabili elezioni anticipate'

Fitch conferma il rating - l'Italia resta in bilico : ... la debolezza della qualità degli asset del settore bancario e la bassa crescita del Pil, l'aumento dei rischi e dell'incertezza politica e i conseguenti rischi al ribasso nelle nostre proiezioni sul ...

Fitch grazia l?Italia ma vede rischi - rating confermato - ma outlook negativo : «Instabilità politica - prevediamo elezioni entro l?anno» : l?Italia resta in bilico. Fitch, la terza tra le grandi agenzie di rating, ha deciso ieri sera di confermare il giudizio sul nostro debito pubblico (BBB, il penultimo gradino prima del girone...

L’agenzia di valutazione del credito Fitch ha confermato il rating BBB e l’outlook “negativo” per l’Italia : L’agenzia di valutazione del credito Fitch, una delle tre più influenti al mondo tra quelle che si occupano di rating, ha confermato il rating BBB per l’Italia, così come l’outlook (cioè le prospettive) “negativo”. Nonostante non abbia rivalutato in negativo

Giuseppe Conte - Fitch lo licenzia ma lui non se ne accorge : "Confermano che..." - ma è serio? : Non si scompone, Giuseppe Conte, e anzi accoglie con favore il giudizio dell'agenzia di rating Fitch, che ha confermato la valutazione BBB sull'Italia con outlook negativo però per i prossimi mesi. "Le valutazioni di Fitch - afferma il premier in una nota a caldo venerdì sera - confermano la solidit

Fitch grazia l?Italia ma vede rischi - rating confermato - ma outlook negativo : «Instabilità politica - prevediamo elezioni entro l?anno» : l?Italia resta in bilico. Fitch, la terza tra le grandi agenzie di rating, ha deciso ieri sera di confermare il giudizio sul nostro debito pubblico (BBB, il penultimo gradino prima del girone...

Fitch grazia l?Italia ma vede rischi - rating confermato - ma outlook negativo : l?Italia resta in bilico. Fitch, la terza tra le grandi agenzie di rating, ha deciso ieri sera di confermare il giudizio sul nostro debito pubblico (BBB, il penultimo gradino prima del girone...

Fitch conferma il rating dell'Italia : BBB con outlook negativo : L'agenzia Fitch ha confermato il rating dell'Italia - BBB con outlook negativo - così come hanno fatto nell'ottobre scorso Standard&Poor's e Moody’s. Il rating attuale riflette la situazione debitoria del nostro Paese, che non ha provveduto a realizzare un piano di aggiustamento strutturale. In più, a pesare c'è anche il settore bancario ritenuto ancora "debole". Tra gli elementi favorevoli c'è invece un indebitamento solo moderato del ...

Fitch conferma il rating dell’Italia «Ci aspettiamo elezioni anticipate» Bruxelles per ora non chiede manovra bis : La decisione comunicata dall’agenzia di rating sul suo sito: «Le tensioni politiche nella coalizione di governo e la possibilità di elezioni anticipate aggiungono incertezza sulle politiche economiche e di bilancio»

Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB con outlook negativo : L'agenzia internazionale Fitch ha confermato il rating dell'Italia a BBB . Non c'è dunque stato il downgrade che alcuni analisti temevano. Resta tuttavia l' outlook negativo . A pesare nel giudizio le ...

Fitch : conferma rating Italia a BBB con outlook negativo : Fitch ha confermato il rating di lungo termine sull'affidabilità del debito pubblico Italiano a BBB. Si tratta di una valutazione di qualità medio-bassa, due gradini sopra i livelli considerati ...

Conte - Fitch conferma solidità economica : 23.18 "Le valutazioni di Fitch confermano la solidità economica del nostro Paese e, come era prevedibile, risentono del rallentamento economico transitorio che sta investendo tutto il continente europeo". Così il premier Conte. "Andiamo avanti-aggiunge-con la strada tracciata nella manovra per assicurare sviluppo ed equità sociale all'Italia, prestando attenzione ai rischi provenienti dal Contesto internazionale". E conclude: "I fondamentali ...

Fitch conferma il rating BBB - outlook negativo | "Con M5s-Lega prevediamo voto anticipato" | : Per l'agenzia di rating "le tensioni nella coalizione di governo aggiungono incertezza sulle politiche economiche e di bilancio". E ancora: "Vediamo un potenziale moderato e positivo sulla sostenibilità del debito italiano nel caso di un nuovo governo più stabile".

Fitch conferma il rating Italia a BBB : evitato downgrade - ma outlook negativo : L'agenzia internazionale Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB con outlook negativo. È quanto si apprende da una nota dell'agenzia. IL GOVERNO «Le valutazioni di...

Fitch conferma il rating italiano - ma avverte : “Ci aspettiamo voto anticipato nel 2019” : Il rating italiano viene confermato da Fitch a BBB con outlook negativo. Ma non mancano, nella nota dell'agenzia di rating, alcuni avvertimenti: "Non ci aspettiamo che il governo italiano duri l'intero mandato e vediamo un aumento delle probabilità di elezioni anticipate dalle seconda metà di quest'anno. Le differenze ideologiche tra M5s e Lega probabilmente aumenteranno le tensioni".Continua a leggere