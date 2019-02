Firenze | grave bambino di 8 anni Ricoverato in rianimazione | colpito da meningite

Firenze - chiede una cedrata ma gli servono detersivo : 34enne grave in ospedale : E' un episodio davvero incredibile quello avvenuto ieri mattina a Borgo Val D'Elsa, nel fiorentino, dove un uomo di 34 anni ha accusato un malore dopo essersi recato in un bar sito nella stessa cittadina. Si è trattato di un increscioso incidente, su cui però i Carabinieri di Scandicci, insieme ai colleghi della stazione di Tavernelle Val Di Pesa, vogliono vederci chiaro. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, pare che allo ...

Firenze - chiede una cedrata al bar ma gli servono del detersivo : grave 34enne : Un 34enne della provincia di Firenze è finito in ospedale dopo che in un bar di Barberino Val di Pesa gli è stato servito del detersivo al posto della cedrata che aveva chiesto: il contenitore della sostanza tossica è stato sequestrato anche con l'impiego dei militari del NAS.Continua a leggere

Meningite in Toscana - grave a Firenze una ragazza di 25 anni : La Meningite torna a far paura in Toscana. Una ragazza di venticinque anni è stata ricoverata domenica sera nel reparto di rianimazione all'ospedale fiorentino di Careggi per una Meningite. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, le sue condizioni sono molto gravi: la ragazza sarebbe in coma.Continua a leggere

Meningite - grave una ragazza a Firenze. In coma una 60enne a L'Aquila - : Una giovane di 25 anni è ricoverata da domenica sera al Careggi: analisi in corso per individuare il ceppo. In Abruzzo una donna romana, arrivata in ospedale con febbre alta e in stato confusionale, è ...

Meningite - grave una ragazza a Firenze. In coma una 60enne a L’Aquila : Meningite, grave una ragazza a Firenze. In coma una 60enne a L’Aquila Una giovane di 25 anni è ricoverata da domenica sera al Careggi: analisi in corso per individuare il ceppo. In Abruzzo una donna romana, arrivata in ospedale con febbre alta e in stato confusionale, è in rianimazione. Avviata la profilassi in entrambi i ...