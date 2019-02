Fiorentina-Inter: Conferenza Stampa Luciano Spalletti

lanotiziasportiva

: Allo stadio 'Breda' si gioca #InterFiorentina, big match della 20^ giornata del campionato #Primavera1TIM: calcio d… - Inter : Allo stadio 'Breda' si gioca #InterFiorentina, big match della 20^ giornata del campionato #Primavera1TIM: calcio d… - IchsanLabeneam1 : RT @InterYoungsters: #Primavera1TIM Gameweek 20 INTER v Fiorentina 13.00 ITA/19.00 IDN Dekic -- Zappa Nolan Van den Eynden Corrado -- Gav… - TizianoR80 : @EA_FIFA_Italia @SerieA Zenga GK inter R.Baggio Cc fiorentina Ronaldo Att...inter....le icone valgono E con Baggio… -

(Di sabato 23 febbraio 2019) Ladel tecnicoalla vigilia di: “Andiamo a Firenze a giocare con grande rispetto per l’avversario ma senza alcun timore”Consuetadella vigilia perche, in vista della sfida di campionato del ‘Franchi’ contro la, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti presso la saladel Centro Sportivo Suning.“Tutte le partite rappresentano un esame, non soltanto. Stiamo attraversando un buon periodo ma, se poi non vinci le partite, le inseguitrici si possono sempre avvicinare. La squadra dovrà dimostrare continuità di comportamento, l’non può dipendere solo da un giocatore.Qui abbiamo tanti calciatori che fanno la differenza, penso ad esempio alla nostra linea difensiva. In questo momento stiamo riuscendo a gestire bene ...