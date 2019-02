eurogamer

: Epic al lavoro su un nuovo sistema di respawn #Fortnite - Eurogamer_it : Epic al lavoro su un nuovo sistema di respawn #Fortnite - cyberanimax : - louijssmile : @meetmeintheblue anche questo è vero. A questo punto, non resta che sperare che questa sia meno peggio della Epic (… -

(Di sabato 23 febbraio 2019) Che sia o meno una ripercussione dell'impatto di Apex Legends sul mercato non ci è dato saperlo, ma rimane il fatto cheGames sia alsu undiper Fortnite, riporta PCgamer.Come possiamo vedere infatti, a confermarlo è stato proprio il producer Zack Estep. E' chiaro che si tratti di un'introduzione, qualora dovesse realmente arrivare, molto importante, e sarebbe anche accolta positivamente dalla community. Molti giocatori influenti come Ninja, DrLupo e Cloakzy sono infatti favorevoli all'idea, dopotutto la possibilità diin Apex permette rimonte spettacolari e il gameplay non può che giovarne.Per quanto riguarda il resto, sono in arrivo miglioramenti ai sistemi di comunicazioni di squadra, volti a migliorare i marcatori delle mappe e la comunicazione tra team, riporta Il design lead Eric Williamson.Leggi altro...