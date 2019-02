Enna all' Ic De Amicis presentato il progetto sportivo sociale ' TennistavolOltre'

Ambiente : l’allarme - in 20 anni impEnnata di residui di farmaci nelle acque : Analgesici e antibiotici ‘sciolti‘ nelle acque del pianeta. Negli ultimi 20 anni sono aumentate le concentrazioni di prodotti farmaceutici nei bacini d’acqua dolce di tutto il mondo. A lanciare l’allarme uno studio degli esperti ambientali dell’Università Radboud, in Olanda. In particolare, i livelli di ciprofloxacina (un antibiotico) sono arrivati a una concentrazione tale da poter causare danni all’Ambiente. ...

Jordyn Woods ha accEnnato allo scandalo tradimento confermando che è tutto vero : La BFF di Kylie Jenner ha baciato il fidanzato di una sorella dell'amica The post Jordyn Woods ha accennato allo scandalo tradimento confermando che è tutto vero appeared first on News Mtv Italia.

Eurozona - inflazione in frenata all'1 - 4% a gEnnaio : inflazione dell'Eurozona confermata in rallentamento a gennaio . Secondo l'Ufficio statistico europeo, EUROSTAT,, a dicembre 2018 i prezzi al consumo sono cresciuti dell'1,4% su base tendenziale , ...

Inter-Rapid ViEnna - Spalletti : “Ora meno errori ma non alludiamo ad altro” : INTER RAPID Vienna 4-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della vittoria contro il Rapid Vienna nella partita valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League: “L’Inter sta facendo meno errori banali rispetto a quelli che avevamo fatto in precedenza, ma […] L'articolo Inter-Rapid Vienna, Spalletti: “Ora meno errori ma ...

Inter-Rapid ViEnna 4-0 - Perisic si prende la squadra sulle spalle. Icardi i fischi della curva : Stretto alla moglie Wanda Nara, Mauro Icardi è lì in castigo a guardare l'Inter dalla tribunetta a bordo campo. La vede sì, ma non è la sua squadra. È un'altra, lui non è più capitano e basta un ...

Tre mesi di spettacoli alla BiEnnale musica - danza e teatro : Il tema del corpo al centro della danza. Il drammaturgo per il teatro. E il ritorno all'Europa per la musica. Con oltre tre mesi di spettacoli, incontri, masterclass, college e 73 alzate di sipario, corre lungo un filo di ricerca comune, indagando il rapporto con il pubblico e il suo coinvolgimento, la Biennale di Venezia danza ...

Sono le 'Drammaturgie' le protagoniste del 47 esimo Festival Internazionale del Teatro alla BiEnnale di Venezia : Heiner Müller Manuela Infante , scrittrice di primo piano della scena sudamericana regista e direttrice del Teatro de Chile i cui spettacoli Sono stati presentati in Europa e negli Stati Uniti e i ...

Europa League : Inter Rapid ViEnna - Spalletti senza Icardi : In campo alle 21 Inter-Rapid Vienna DIRETTA ritorno dei sedicesimi di Europa League. Ancora senza Mauro Icardi, l'Inter si aggrappa a Lautaro Martinez per strappare la qualificazione agli ottavi di ...

Europa League - Inter-Rapid ViEnna : in diretta questa sera su Sky alle ore 21 : 00 : questa sera, giovedì 21 febbraio, si disputerà il match di ritorno tra Inter-Rapid Vienna. Le due squadre si scontreranno per i sedicesimi di finale di Europa League. I nerazzurri sono in vantaggio rispetto agli avversari dal momento che arrivano dall’1-0 in trasferta. Ad ogni modo, l’allenatore Luciano Spallertti non sembra essere affatto pronto ad abbassare la guardia. Il suo obiettivo è scacciare finalmente la crisi e tutto il polverone ...

Operai forestali - via libera della III commissione al piano triEnnale Aosta - Parere favorevole all'unanimità in III Commissione questa ... : Via libera all'unanimità della terza Commissione 'Assetto del territorio', riunita in sede consultiva, al piano lavori 2019-2021 per gli Operai forestali. 'Esprimo soddisfazione per il Parere unanime ...

Istat - a gEnnaio inflazione allo 0 - 9% Frenano anche Parigi e Berlino : Prezzi freddi a gennaio in tutta Europa, un segnale negativo che si accompagna al calo dell'indice Markit dell'attività manifatturiera in Europa a 49,2 punti a febbraio dai 50,5 di gennaio.. In Italia ...

Istat : a gEnnaio inflazione allo 0 - 9% : L'Istat conferma che il tasso di inflazione allo 0,9% a gennaio, dall'1,1% del precedente mese di dicembre. Il dato era stato anticipato dalle stime preliminari. Su base mensile, l'indice dei prezzi al consumo segna +0.1%. Il rallentamento è dovuto prevalentemente ai prezzi degli energetici. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona passano a +0,6% dal +0,7% di dicembre. In particolare, per i beni alimentari ...

Inflazione - Istat : a gEnnaio rallenta a +0 - 9% : Roma, 21 feb., askanews, - Nel mese di gennaio 2019, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,1% rispetto al mese ...

Istat : a gEnnaio è rallentata l'inflazione - a +0 - 9% - : Roma, 21 feb., askanews, - Nel mese di gennaio 2019, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,1% rispetto al mese ...