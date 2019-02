Emma Marrone al consigliere leghista | “L’Italia sta annegando nell’odio | non sarò mai

Offese sessiste a Emma Marrone : tanti messaggi di sostegno alla cantante : Il leghista Massimiliano Galli, consigliere comunale di Amelia (provincia di Terni), ha scritto su Facebook un commento contro Emma Marrone, in risposta ad un'esclamazione della cantante che, durante un concerto, avrebbe detto "Aprite i porti". La risposta dell'esponente del Carroccio è stata: "Faresti bene ad aprire le tue cosce facendoti pagare, per esempio". In seguito all'increscioso episodio, la Lega Umbria è intervenuta dissociandosi da ...

Offesa sessista a Emma Marrone - la Lega caccia consigliere comunale : Emma Marrone aveva urlato "aprite i porti", lui ha commentato su Facebook come un 'hater' qualunque, pur essendo un consigliere comunale della Lega ad Amelia. Massimiliano Galli verrà espulso dal suo partito per il commento sessista scritto sul social network, sotto al post di un giornale che riportava la performance di Emma ad un concerto. L'appello pro-migranti non è piaciuto a tanti, il clima - soprattutto su internet - è infuocato e sono ...

C'è posta per te - spoiler 6ª puntata : la cantante Emma Marrone tra gli ospiti : Sabato 23 febbraio andrà in onda su Canale 5 la sesta puntata della nuova stagione di C'è posta per te, il programma del sabato sera di Maria De Filippi che anche in questo 2019 sta riscuotendo grande successo in termini di ascolti, registrando ogni settimana una media di oltre 5 milioni di telespettatori. Il pubblico da casa si appassiona alle diverse vicende raccontate dalla conduttrice, che riguardano storie di gente comune che in alcuni casi ...

