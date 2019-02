Emiliano Sala | prime indagini concluse | le cause dell' incidente segrete fino a lunedì

Dramma Emiliano Sala - il Cardiff blocca i pagamenti a favore del Nantes : c’è un vizio nel contratto! : Il contratto che l’attaccante ha firmato con il Cardiff non sarebbe valido, così il club gallese ha bloccato ogni transazione verso il Nantes La tragedia di Emiliano Sala continua a regalare colpi di scena, ma questa volta slegati dalla vicenda che ha ucciso l’attaccante argentino. Sotto i riflettori c’è al momento la transazione economica tra il Cardiff e il Nantes, società che avevano concluso il trasferimento in Galles ...

Coreografia per Emiliano Sala - Nantes multato dalla LFP : Multa Nantes Sala – La Ligue de Football Professionnel ha deciso di sanzionare il Nantes per l’utilizzo di dispositivi pirotecnici da parte dei suoi sostenitori, i quali hanno utilizzato dei fumogeni durante la sfida di Ligue 1 con il Saint Etienne per realizzare una Coreografia in omaggio a Emiliano Sala, attaccante argentino scomparso tragicamente a […] L'articolo Coreografia per Emiliano Sala, Nantes multato dalla LFP è stato ...

Coreografia per Emiliano Sala - Nantes multato : La Coreografia in onore di Emiliano Sala , l'attaccante argentino tragicamente morto in un incidente aereo mentre si stava recando a Cardiff, costa cara al Nantes . La Commissione Disciplinare, ...

Coreografia per Emiliano Sala - che beffa incredibile : Nantes multato! : Nantes multato a seguito della maestosa Coreografia della curva in ricordo del defunto Emiliano Sala: 16.500 euro da pagare Il pubblico del Nantes ha voluto ricordare nei giorni scorsi il suo ex bomber defunto nel canale della Manica a seguito della caduta del velivolo sul quale si trovava. La curva ha infatti inscenato una fantastica Coreografia in ricordo di Emiliano Sala, ma le regole della Ligue 1 sono state ferree ed è arrivata una ...

Le notizie del giorno – Svolta sul futuro del Palermo - il cane di Emiliano Sala commuove : Le notizie del giorno – Il Palermo è in piena lotta nel campionato di Serie B ed adesso arrivano buone notizie anche sul fronte societario con l’ufficialità del passaggio di proprietà. “L’Us Città di Palermo e la Damir srl – si legge nel comunicato diffuso in nottata – annunciano con soddisfazione di avere raggiunto un’intesa grazie alla quale sarà possibile proseguire con rinnovato entusiasmo il cammino verso la promozione. Si apre ...

Morto Emiliano Sala - il commovente addio del cane Nala durante il funerale : Morto Emiliano Sala – Il mondo del calcio è ancora sotto shock per la morte di Emiliano Sala, il corpo del calciatore è stato ritrovato all’interno dell’aereo inabissato nel Canale della Manica. Nel frattempo tantissime persone sono arrivate a Progreso per rendere omaggio al calciatore ma a commuovere è stato il cane Nala di Emiliano Sala che ha vegliato per ore all’ingresso della camera ardente. I funerali si sono ...

Emiliano Sala - la veglia della cagnolina Nala davanti alla camera ardente. FOTO : Arrivano da Progreso le immagini della cagnolina di Emilano Sala, morto in un incidente aereo sulla Manica. L'animale ha vegliato il suo padrone davanti la camera ardente Sala, PRESIDENTE CARDIFF: '...

Nel giorno del funerale di Emiliano Sala - la sua cagnolina commuove tutti attendendolo fuori dalla chiesa : Nala è la cagnolina di Emiliano Sala, calciatore argentino classe 1990 morto in un incidente aereo avvenuto sulla Manica nel gennaio 2019. Nala era stata adottata nel quattro anni fa e, da quel momento, era diventata la migliore amica del giovane Emiliano. Un legame indissolubile, di cui si è avuto testimonianza anche nel giorno del funerale di Sala, svoltosi il 16 febbraio: Nala è rimasta accucciata davanti alla chiesa ad ...

Tragedia Emiliano Sala - ai suoi funerali il cane attende di potergli dare l’ultimo saluto. Nuove dichiarazioni sull’aereo : “Era in buone condizioni. Non è caduto a pezzi” : Migliaia di persone sono arrivate a Progreso, città natale di Emiliano Sala, per rendere omaggio alla stella del calcio che ha perso la vita in un tragico incidente aereo sulla Manica lo scorso 21 gennaio. E mentre gli ospiti arrivavano a porgere l’ultimo saluto al giovane, anche il suo fedele labrador nero, Nala, era in attesa di vedere il suo feretro. Le immagini che mostrano il cane attendere di poter vedere il suo padrone davanti alla porta ...

Il commovente addio del cane Nala durante il funerale del calciatore Emiliano Sala : La foto di Nala alla finestra, pubblicata dalla sorella dello sportivo con la scritta 'Anche Nala ti sta aspettando , ha fatto il giro del mondo. Così come in queste ore sta commuovendo l'immagine ...

Il cane di Emiliano Sala commovente : veglia il suo padrone fuori dalla camera ardente [FOTO] : Emiliano Sala ci ha lasciati a seguito di un incidente aereo nel canale della Manica, il suo cane però continua ad essergli fedele Il cane di Emiliano Sala, la piccola Nala, vuole essere fedele al suo padrone sino all’ultimo, anzi, anche oltre. Dopo la morte del povero Emiliano, il suo cane non ha mai smesso di aspettarlo dietro la porta di casa e durante la camera ardente ha commosso il mondo rimanendo per giorni a vegliare la salma ...

Nala - la cagnolina di Emiliano Sala veglia fuori dalla chiesa ai funerali del suo padrone : A Progreso i funerali del calciatore 28enne morto mentre era a bordo dell'aereo che avrebbe dovuto portarlo a Cardiff. Davanti alla chiesa, la cagnolina che aveva adottato nel 2015 lo aspetta

Emiliano Sala - ai funerali in Argentina la cagnolina Nala veglia fuori dalla chiesa : «Anche Nala ti aspetta» aveva scritto su Facebook la sorella di Emiliano Sala , Romina, quando ancora non si sapeva nulla della sorte del fratello. Nala era la cagnolina del calciatore argentino che ...

Emiliano Sala - il Cardiff cerca lo sconto per pagare meno : Passata l'onda emozionale per l'ultimo saluto all'attaccante scomparso durante un viaggio in aereo sul Canale della Manica, ora è il momento di tornare al cinico mondo degli affari. Avvocati del club ...