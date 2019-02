Elezioni presidenziali in Nigeria | il paese alle urne tra crisi economica e terrorismo

Sanders lancia il guanto di sfida a Trump per le prossime Elezioni presidenziali Usa : Bernie Sanders, il senatore del Vermont eletto nelle file del Partito Democratico, si candida per la seconda volta alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Lo ha annunciato ufficialmente in una intervista alla Vermont Public Radio. Sanders si era già candidato alle elezioni del 2016, per soccombere soltanto a Hillary Clinton, dopo il verdetto delle primarie del Partito Democratico. Già allora, però, i sondaggi lo ritenevano l’unico ...

Mancano i materiali elettorali - Nigeria rinvia Elezioni presidenziali di una settimana : Manca il materiale elettorale, le elezioni presidenziali in Nigeria slittano di una settimana. "Una decisione difficile ma necessaria per il successo del voto e per il consolidamento della nostra democrazia", ha affermato il presidente della Commissione elettorale, Mahmood Yakubu, poche ore prima dell'apertura prevista delle urne. "Dopo una attenta revisione della logistica e dei piani operativi e data la nostra determinazione di condurre ...

Venezuela - Moavero in Aula : “Il governo italiano chiede al più presto nuove Elezioni presidenziali democratiche” : “Il governo italiano chiede al più presto nuove elezioni presidenziali democratiche in Venezuela“. Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in una comunicazione alla Camera sulla crisi nel paese. “La situazione in Venezuela è oggetto di una notevole attenzione internazionale e lo si vede anche nelle contrapposte risoluzioni presentate nel quadro dell’Onu – ha detto il ministro alla Camera -. Secondo il ...

Venezuela - Moavero : “Maduro illegittimo - chiediamo nuove Elezioni presidenziali al più presto” : «Assumere ogni iniziativa utile, anche in sede di Ue, affinché sia affrontata in priorità l’emergenza umanitaria, e la crisi economica e sociale, garantendo il necessario flusso di aiuti nel rispetto del diritto internazionale». È questo uno dei passaggi della mozione di maggioranza sul Venezuela su cui, a quanto si apprende, si è dibattuto fino al...

Venezuela - Moavero : “Chiediamo nuove Elezioni presidenziali al più presto” : Accordo raggiunto a palazzo Chigi sul Venezuela nel corso del vertice di governo. M5S e Lega, si legge nella mozione, impegnano il Governo «a sostenere gli sforzi diplomatici anche attraverso la partecipazione a fori multilaterali al fine di procedere, nei tempi più rapidi alla convocazione di nuove elezioni presidenziali che siano libere credibili...

La senatrice Amy Klobuchar ha annunciato la sua candidatura alle primarie Democratiche per le Elezioni presidenziali del 2020 : La senatrice Democratica statunitense Amy Klobuchar ha annunciato la sua candidatura alle primarie Democratiche per le elezioni presidenziali del 2020. L’annuncio di Klobuchar, che ha 58 anni e rappresenta il Minnesota al Senato dal 2007, è arrivato durante un comizio tenuto a

VENEZUELA - MADURO 'NO Elezioni presidenziali ANTICIPATE'/ Ultime notizie Salvini vs M5s 'Dittatore fuorilegge' : VENEZUELA, Salvini vs M5s 'MADURO è un dittatore fuorilegge': Ultime notizie, fallito a Caracas dialogo con Guaidó 'no a ELEZIONI ANTICIPATE'

Nayib Bukele vince le Elezioni presidenziali in El Salvador : Nayib Bukele vince le elezioni presidenziali in El Salvador Rispettando le previsioni dei sondaggi, Nayib Armando Bukele Ortez ha vinto le elezioni presidenziali in El Salvador. Le elezioni si sono svolte la scorsa domenica – 3 febbraio 2019 – e, fra gli oltre 5 milioni di Salvadoregni sono stati chiamati a votare, circa 2,6 milioni si sono presentati alle urne. Candidato della GANA (Gran Alianza por la Unidad Nacional), Bukele ...

Da Maduro no alla Ue : "Niente Elezioni presidenziali"Spagna - Francia - Germania e Gb riconoscono Guaidò : Donald Trump non esclude un intervento militare ma il presidente lo avverte: "Vuoi ripetere il Vietnam in America Latina?". Anche Mosca mette le mani avanti sull'uso della forza.

La deputata americana Tulsi Gabbard si è ufficialmente candidata alle primarie Democratiche per le prossime Elezioni presidenziali : La deputata americana Tulsi Gabbard si è ufficialmente candidata alle primarie del Partito Democratico in vista delle elezioni presidenziali del 2020, come aveva già annunciato. Lo ha detto durante un comizio a Honolulu, alle Hawaii, lo stato che rappresenta. Gabbard

Cory Booker si è candidato alle primarie dei Democratici statunitensi per le Elezioni presidenziali del 2020 : Il 49enne senatore del New Jersey Cory Booker si è candidato alle primarie del Partito Democratico statunitense per le elezioni presidenziali del 2020, aggiungendosi alla già lunga lista di candidati e candidate, tra cui Elizabeth Warren e Kamala Harris. La candidatura

Maduro pronto al dialogo : "Sì Elezioni ma non presidenziali" : 'Le elezioni presidenziali in Venezuela si sono tenute meno di un anno fa, 10 mesi fa', ha dichiarato sottolineando: 'Non accettiamo gli ultimatum di persone nel mondo, non accettiamo il ricatto. Le ...

Venezuela - Maduro pronto al dialogo : «Si a Elezioni - ma non presidenziali» : Maduro è pronto al dialogo con l'opposzione. Il presidente del Venezuela apre alla possibile mediazione di Paesi terzi nella crisi Venezuelana. «Sono pronto a sedermi al tavolo dei...