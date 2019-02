Elezioni in Nigeria | un test per l' Africa Sfida su sicurezza ed economia

Nigeria - rimandate le Elezioni per mancanza di materiale elettorale : Nella giornata di ieri, 16 febbraio, gli elettori dello Stato federale della Nigeria attendevano di poter esprimere il proprio voto per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica e dei rappresentanti del Parlamento. A cinque ore dall’apertura ufficiale dei seggi la Commissione elettorale Nazionale Indipendente (INEC), organo di garanzia del corretto svolgimento del voto, annuncia il rinvio delle elezioni al 23 febbraio. Mahamood Yakubu, ...

In Nigeria le Elezioni dell'incertezza : L'economia non ha trovato vie di diversificazione significative per affrancarla dal petrolio che rappresenta la prima componente del Pil. La Nigeria è il sesto Paese al mondo per esportazione di ...