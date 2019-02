Elezioni europee | Della Vedova | alleanze non scontate +Europa pronta andare sola

Luigi Di Maio risponde a Fitch : "Non ci saranno Elezioni dopo le europee" : "Ogni politica che stiamo portando avanti ha una prospettiva di 5 anni, non sono quindi d'accordo con Fitch: non ci saranno le elezioni in Italia dopo quelle europee". Così il vice premier Luigi Di Maio, parlando con i cronisti a Termini Imerese, risponde al giudizio dell'agenzia di valutazione che, pur non declassando l'Italia, prevedeva elezioni anticipate.Era arrivato nella serata di ieri il giudizio sul rating italiano e commentando ...

Sondaggi Elezioni europee 2019 : proiezioni e analisi dati al 23 febbraio : Sondaggi elezioni europee 2019: proiezioni e analisi dati al 23 febbraio Tra il 23 e il 26 maggio 2019 – quando si voterà in Italia – gli elettori europei saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Parlamento Europeo. In Italia si attende un risultato importante dei partiti maggioranza dopo l’avanzata del 4 marzo scorso; in generale, gli esperti preannunciano un arretramento dei partiti tradizionali e un deciso miglioramento di quelli ...

Chi vota per le Elezioni europee 2019 in Italia e voto estero : Chi vota per le elezioni europee 2019 in Italia e voto estero Domenica 26 maggio si vota per il Parlamento europeo. Come di consueto, i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. Ma chi può votare le elezioni europee in Italia? In Italia possono votare tutti i cittadini Italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto 18 anni entro il 26 maggio 2019. Questi voteranno presso la sezione e il numero di ...

Tav - Paola Taverna : "Rimandata a dopo le Elezioni europee. L'autonomia proviamo a farla slittare di un anno" : "La Tav la rinviamo a dopo le elezioni europee". Quello che sembrava solo un sospetto viene confermato dalla grillina Paola Taverna, secondo quanto rivela Augusto Minzolini sul Giornale. La pasionaria grillina ha spiegato ad alcuni senatori che "sulL'autonomia di Lombardia e Veneto allungheremo il b

Matteo Renzi : "Alle Elezioni europee i populisti saranno sconfitti dalla realtà" : Alle prossime elezioni europee "i populisti saranno sconfitti dalla realtà". Parola di Matteo Renzi in un'intervista alFinancial Times. "Credo che la notizia della morte dell'Europa per mano del populismo sia stata molto esagerata", ha affermato Renzi, "è molto facile essere populisti quando si è all'opposizione, ma quando si arriva al governo, la realtà diventa il tuo nemico. I populisti sono stati capaci di battere ...

Le nuove misure di Twitter in vista delle Elezioni europee : Tutti i candidati e i partiti dovranno registrarsi per poter pubblicare annunci elettorali, come era già successo per le elezioni di metà mandato americane

Elezioni europee - alla fine in Ue l’Italia è quella che sta meno peggio : A tre mesi dalle Elezioni europee – l’Olanda e alcuni altri Paesi Ue andranno alle urne il 22 maggio, perché hanno un’idiosincrasia a votare la domenica; l’Italia e la maggior parte dei Paesi Ue il 26 -, il governo italiano, fra i Grandi dell’Unione, è quello che sta meno peggio. Lo so: può apparire sorprendente, ma è proprio così. Intendiamoci: parliamo del governo, non del Paese. Ché non se ne potrebbe proprio dire lo stesso: tasso di ...

Livorno. Filippo Nogarin candidato alle Elezioni europee : Lascerà la poltrona di sindaco direzione Parlamento Europeo. “Martedì prossimo leggerete il mio nome tra quelli dei candidati alle europee

Il sindaco di Livorno Filippo Nogarin - del Movimento 5 Stelle - ha detto che non cercherà un secondo mandato e si candiderà alle Elezioni europee : Il sindaco di Livorno Filippo Nogarin, eletto nel 2014 con il Movimento 5 Stelle, ha detto che non si ricandiderà alle elezioni comunali, ma a quelle per il Parlamento Europeo. Nogarin era diventato il primo sindaco non di sinistra o

Livorno - il sindaco Filippo Nogarin non si ricandida : correrà alle Elezioni Europee : Lascia Livorno e prova a volare a Bruxelles. Il sindaco del Movimento 5 Stelle, Filippo Nogarin, ha deciso: non si ricandiderà per un secondo mandato e correrà nella circoscrizione centro alle elezioni Europee di maggio. Il primo cittadino, che insieme a Virginia Raggi e Chiara Appendino è uno dei sindaci più rappresentativi del Movimento, lascia Livorno dopo cinque anni di mandato. Adesso il candidato del M5S alle amministrative di maggio sarà ...

Elezioni europee 2019 - anche Twitter si arma contro le fake news : Twitter (Pixabay) anche Twitter, dopo Google e Facebook, scende ufficialmente in campo contro il pericolo della disinformazione in campagna elettorale in vista delle prossime europee di maggio. La Commissione europea continua a chiedere sforzi sempre maggiori ai giganti tech perché facciano di tutto per fermare campagne di disinformazione come quelle che hanno portato alla Brexit. Twitter, seguendo le orme dei colleghi, darà dunque maggiori ...

Elezioni europee : FI - fronte europeista con Svp e Patt : Il partito lo riferisce in una nota prima di aggiungere che il Ppe è la famiglia politica maggiormente rappresentata in ciascuna delle istituzioni europee e raccoglie le forze europeiste moderate, ...