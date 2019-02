E3 2019 decisivo per la next gen | Xbox aprirà le danze?

Rugby - Sei Nazioni femminile 2019 : l’Italia si gioca il podio contro l’Irlanda. Scontro diretto decisivo per il terzo posto : Un pareggio che lascia sicuramente l’amaro in bocca. La Nazionale italiana di Rugby femminile ha raggiunto nell’ultimo periodo livelli davvero impensabili: imbattuta nelle ultime quattro partite del Sei Nazioni (tra quello del 2018 e quello del 2019), la squadra guidata da Andrea Di Giandomenico partiva nettamente favorita con il Galles due settimane fa, a caccia di una vittoria in quel di Lecce che sarebbe valsa il primo posto in ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Sofia Goggia : “Performance solida - ora sto sul pezzo”. Federica Brignone : “Sono a un secondo - vento decisivo” : Le forti folate di vento hanno caratterizzato la prima manche del gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) il maltempo continua a caratterizzare la rassegna iridata e le ragazze hanno dovuto fare i conti con delle condizioni tutt’altro che ideali. La tedesca Viktoria Rebensburg si trova al comando, le tre italiane di punta occupano sesta, settima e ottava posizione. Sofia Goggia è la migliore a 91 centesimi dalla ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 febbraio) : Philadelphia domina i Lakers - Doncic ancora decisivo. Golden State supera Miami : Si sono giocate cinque partite nella notte NBA. Due liberi di DeMarcus Cousins a cinque secondi dalla fine regalano la vittoria ai Golden State Warriors contro i Miami Heat. 120-118 il punteggio finale con i campioni in carica trascinati dai 39 punti di Kevin Durant, ai quali si aggiungono anche i 29 di Klay Thompson e i 25 di Steph Curry. I Warriors ottengono così la loro quarta vittoria consecutiva e allungano in vetta alla Western Conference, ...

LIVE Sanremo 2019 in DIRETTA : ultima serata! Ultimo e Cristicchi favoriti - Loredana Berté sogna il colpaccio. Televoto decisivo : Buonasera e bentornati alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima serata Festival di Sanremo 2019. OA Sport seguirà ogni attimo della serata decisiva del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Si assegnano il titolo e il premio della critica “Mia Martini” al termine di una serata ricca di emozioni e ...

Slittino - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : momento decisivo in chiave sfera di cristallo : Penultima tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale: si resta in terra tedesca, ci si sposta verso Oberhof. Catino molto semplice quello della Turingia, spesso e volentieri i migliori atleti in fase di spinta sono riusciti ad imporsi. Fondamentale il week-end teutonico: in palio ci sono infatti le posizioni di vertice in chiave sfera di cristallo. Tutto apertissimo al maschile dove c’è attesa per la ...

Mondiali Sci 2019 - si discute sul futuro della combinata : incontro decisivo ad Are tra i vertici FIS : In occasione dei Mondiali di sci in corso di svolgimento ad Are, si deciderà se mantenere la combinata in futuro o sostituirla Il futuro della combinata nello sci alpino sarà in discussione tra i vertici della federazione internazionale di sci ad Are durante i campionati del mondo in corso in Svezia. Gian Franco Kasper, presidente della federazione internazionale di sci (Fis), ha dichiarato che se ne discuterà durante una riunione del ...

Coppa Davis 2019 : India-Italia 1-3 - Andreas Seppi regala il punto decisivo agli azzurri che volano alle Finali di Madrid : E’ Andreas Seppi a regalare il punto decisivo agli azzurri nel primo turno della Coppa Davis 2019 di tennis. L’altoatesino (numero 37 del ranking) ha sconfitto con il punteggio di 6-1 6-4 l’indiano Prajnesh Gunneswaran (n.102 ATP) in 1 ora e 4 minuti di gioco, consentendo al Bel Paese di staccare il biglietto per le Finali a Madrid (Spagna), previste dal 18 al 24 novembre. Un match dominato, per larghi tratti, da Seppi che ha ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano corsara a Gran Canaria! Olimpia più forte degli infortuni - Nunnally subito decisivo. Micov trascinatore : Una vittoria di cuore e di carattere quella ottenuta questa sera dall’Olimpia Milano. La formazione di Simone Pianigiani conquista sul campo del Gran Canaria un successo preziosissimo al termine di un incontro mozzafiato, concluso con il punteggio di 104-106 al termine di un tempo supplementare. La squadra italiana aveva bisogno dei due punti contro la compagine spagnola nella ventunesima giornata della regular season dell’Eurolega ...

Vuelta San Juan 2019 : il percorso e le sette tappe ai raggi X. L’Alto del Colorado sarà ancora decisivo : Domenica 27 febbraio scatterà la 37ma edizione della Vuelta a San Juan, breve corsa a tappe che si svolge nell’omonima provincia dell’Argentina. Tanti big del panorama internazionale si daranno battaglia nelle sette frazioni in programma. Al via troveremo infatti corridori del calibro di Peter Sagan, Julian Alaphilippe, Nairo Quintana, Fernando Gaviria e Tim Wellens. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso con l’analisi ai raggi X ...

Calcio - Serie A 2019 : i migliori italiani della 20a giornata. Fabio Quagliarella bomber intramontabile - Stephan El Shaarawy decisivo dalla panchina : Giro di boa per la Serie A di Calcio, che ha vissuto in questo fine settimana il suo ventesimo turno, in cui gli italiani hanno avuto un ruolo cruciale, sin dalle sfide del sabato, con la Roma che ha sconfitto il Torino per 3-2, grazie alle reti di Nicolò Zaniolo e Stephan El Shaarawy, finalmente decisivo anche dalla panchina. Buone novelle anche dalla sfida tra Udinese e Parma, dove per gli emiliani è arrivato il secondo gol consecutivo per ...

LIVE Baskonia-Milano - Eurolega 2019 in DIRETTA : scontro diretto decisivo - in palio la stagione : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Baskonia-Milano, sfida valida per la diciannovesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Compito molto complesso per l’Olimpia, alla terza partita consecutiva contro una rivale DIRETTA nella lotta playoff. La squadra basca è un avversario decisamente ostico tra le mura amiche e servirà una prestazione vicina alla perfezione da parte della formazione di Simone Pianigiani per portare a ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : scontro diretto quasi decisivo per i play-off : Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta del match di Eurolega tra Bayern Monaco e Olimpia A|X Armani Exchange Milano. E’ la diciottesima giornata della massima competizione europea, e questo può diventare uno degli scontri che, nella battaglia per l’ottavo posto, conteranno. Le due squadre sono appaiate a quota 8 vittorie e 9 sconfitte, insieme al Panathinaikos, e sono a capo di un nutrito gruppo: ci sono ben otto ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : poker azzurro al turno decisivo. Sonego domina - bravo Vanni - Lorenzi e Travaglia vincono due battaglie : Saranno quattro gli azzurri che si giocheranno un posto nel tabellone principale degli Australian Open 2019. Lorenzo Sonego, Paolo Lorenzi, Stefano Travaglia e Luca Vanni si sono infatti qualificati per il terzo ed ultimo turno delle Qualificazioni a Melbourne. Sono stati, invece, eliminati Stefano Napolitano e Filippo Baldi. Vittoria molto convincente per Lorenzo Sonego, testa di serie numero uno, che ha dominato contro il giapponese Yuki ...

L’anno spaziale di SpaceX e Boeing : il 2019 decisivo per Crew Dragon e Cst-100 Starliner : Il 2019 sarà un anno decisivo per Crew Dragon e Cst-100 Starliner. Le due navette, sviluppate rispettivamente da SpaceX e Boeing e selezionate dalla Nasa nell’ambito del programma Commercial Crew Program, garantiranno nuovamente agli Stati Uniti l’indipendenza nel trasporto degli astronauti verso la Iss. SpaceX il 3 gennaio ha portato in rampa di lancio la capsula Crew Dragon integrata al razzo Falcon 9 in vista del primo volo orbitale della ...