Dzeko | gol e rabbia allo scadere | l’esultanza del bomber della Roma è liberatoria!

Frosinone-Roma 2-3 - Serie A : fantastica doppietta di Dzeko - gol decisivo in pieno recupero : La Roma ha rischiato di farsi bloccare dal Frosinone nel derby laziale ma alla fine ha vinto per 3-2 in pieno recupero, conquistando così tre punti fondamentali per la corsa alla prossima Champions League: ora i giallorossi sono a una lunghezza dal quarto posto occupato dal Milan mentre i ciociari rimangono al penultimo posto, a cinque punti dalla salvezza. L’anticipo serale della 25^ giornata è stato davvero molto avvincente, ricco di ...

Risultati Champions League/ Diretta gol live score : doppio 0-0 - Dzeko centra il palo! - andata ottavi - : Risultati Champions League: Diretta gol live score delle partite, valide per l'andata degli ottavi di finale, oggi 12 febbraio 2019.

Roma - Dzeko a caccia del record di Totti : obiettivo 17 gol in Champions : Roma Dzeko – Manca davvero poco e sarà Roma-Porto. I giallorossi inseguono la qualificazione ai quarti di finale di Champions nell’ottavo contro i portoghesi. Il sorteggio è stato molto fortunato (rispetto alle squadre che potevano prendere i giallorossi, ndr) e adesso Di Francesco insegue la qualificazione.Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, con la maglia […] L'articolo Roma, Dzeko a caccia del record di Totti: ...

Serie A - Chievo-Roma 0-3 : gol di El Shaarawy - Dzeko e Kolarov : Comincia con la contestazione, contro giocatori e dirigenza, e finisce col sollievo dell'aggancio notturno al 4° posto in condominio con la Lazio . In mezzo, c'è una Roma che batte con merito un ...

Serie A - Chievo-Roma 0-3 : decidono i gol di El Shaarawy - Dzeko e Kolarov : VERONA - La Roma c'è. La squadra di Di Francesco torna a vincere superando 3-0 a Verona il Chievo nell'anticipo della 23ª giornata di Serie A , conquistando tre punti fondamentali nella corsa ...

Roma malata immaginaria? Gol di Dzeko - tranquillità dei tifosi e porta finalmente blindata : la ricetta anti crisi è servita : La Roma supera 0-3 il Chievo ritrovando un po’ di tranquillità dopo le ultime, tribolate partite: Dzeko torna in rete, Kolarov ‘riconquista’ i tifosi e l’esordio di Mirante tiene la porta blindata. Segnali per il futuro? Da giovedì a venerdì, due sere abbastanza inusuali per vedere la Serie A, il calcio della Capitale torna protagonista in zona Europa. Se per 24 ore la Lazio ha assaporato il quarto posto utile per l’entrata in Champions ...

Dzeko è tornato - ma l’Atalanta pareggia - gol e spettacolo in Serie A : Un’Atalanta straordinaria risale dall’inferno (0-3) fino al pareggio, grazie ad un Gomez favoloso e ad un Castagne che a sinistra

Risultati Serie A diretta live - gol Dzeko : Roma in vantaggio : Risultati Serie A diretta live – La giornata di Serie A si è aperta con il botto, in particolar modo in campo Chievo e Fiorentina, partita che ha regalato gol ed emozioni ed il successo della squadra di Stefano Pioli con il risultato di 3-4. Alle 15 altre importanti partite, in particolar modo promette spettacolo ed emozioni il big match tra Atalanta e Roma, scontro per le zone altissime per la classifica. Match da brividi e per la ...

Di Francesco : 'Ce la siamo complicata. Dzeko? Deve fare i gol difficili' : Il quarto posto e' un obiettivo alla nostra portata: dobbiamo proseguire lungo questa strada.' Roma-Torino 3-2, cronaca, tabellino e statistiche Roma, la Premier corteggia i big Roma-Torino 3-2 ...