Due alpinisti morti sul Cervino : ANSA, - AOSTA, 23 FEB - Dispersi dal 20 febbraio, sono stati trovati oggi i corpi di due alpinisti impegnati nella scalata del Cervino dal versante svizzero. Lo ha comunicato la polizia cantonale di ...

Dramma in Val d’Aosta - valanga travolge scialpinisti : un morto - Due salvati dai soccorritori : Sul posto, a circa 2500 metri di altitudine, sono subito intervenuti gli uomini del soccorso alpino ma purtroppo per uno degli sciatori coinvolti non vi è stato nulla da fare. salvati e portati poi a valle invece altri due alpinisti che erano con lui. Ad ostacolare le operazioni anche il maltempo che ha costretto i soccorritori a raggiungere a piedi la zona.Continua a leggere

Trovati morti in un canalone i Due alpinisti dispersi da sabato in Val Chisone : Sono stati riTrovati morti i due alpinisti dispersi da sabato in Val Chisone: Alberto Miserendino, 22 anni, nato a Nicosia in provincia di Enna e residente a Giaveno, e il 29enne torinese Gabriele Boetti. Il soccorso alpino aveva setacciato le montagne circostanti, anche con un elicottero del 118, dei due che sabato sera avevano bivaccato in alta q...

Montagna : intervento di soccorso per Due alpinisti sul Corno Medale : intervento di soccorso ieri sera per due alpinisti, uno di Cremona e uno di Lodi, sul Corno Medale, sopra Lecco: stavano scalando lungo la Via Boga ma ad un certo punto si sono trovati in difficoltà. Fatta la prima doppia, la corda si è bloccata e uno di loro ha deciso di arrampicare per cercare di sbloccarla ma è caduto, per circa 25 metri, riportando diversi traumi. L’altro alpinista ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono giunti i ...

Incidenti in montagna : Due alpinisti morti in Lombardia - grave una donna : Due alpinisti sono morti sulle montagne lombarde, in due diversi Incidenti causati probabilmente dal ghiaccio avvenuti in provincia di Brescia e di Bergamo . Sul Monte Blumone , tra Vallesabbia e ...

