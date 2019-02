Draghi : «Agli europei l’euro piace». E sui Paesi : «Cooperazione necessaria» : Il presidente della Bce: “C’è un’approvazione del 75%. E fuori dall’Ue nessuno affronterebbe meglio la globalizzazione”

Draghi : “Agli europei l’euro piace” : Agli europei l’euro piace. Parola di Mario Draghi. «Il 75% dei cittadini è a favore», ha detto il presidente della Bce, citando i sondaggi, in un discorso all’Università di Bologna dove ha ricevuto una laurea honoris causa in Giurisprudenza. «Nel complesso - ha aggiunto Draghi - i cittadini europei apprezzano i benefici dell’integrazione economica ...

Draghi riformista e antisovranista : "L'Ue va cambiata - ma abbandonarla non darebbe agli Stati maggiore sovranità" : Le istituzioni europee devono essere "adattate al cambiamento", per mantenere due dei principi fondanti dell'Ue: libertà e pace. Allo stesso tempo, però, bisogna difendere il progetto europeo da chi lo attacca sostenendo che abbandonando l'Ue uno Stato otterrebbe maggiore sovranità. Ne è convinto Mario Draghi che, nel suo discorso in occasione del conferimento della Laurea ad honorem in Giurisprudenza ...

Mario Draghi - perché sbaglia chi lo ringrazia di aver ‘salvato la nostra moneta’ : Il presidente della Commissione Affari Economici del Parlamento europeo, Roberto Gualtieri, qualche giorno fa ha consegnato una targa onorifica a Mario Draghi, governatore della Bce, asserendo, tra le altre cose, che quest’ultimo “è stato fondamentale per salvare la nostra valuta”. Gualtieri, ovviamente, parlava dell’euro e già qui ci sarebbe da discutere. In che senso “nostra”? L’unico motivo per cui tale moneta può definirsi ...

Draghi : "Grazie agli sforzi di tutti i cittadini Ue l'Eurozona è uscita dalla crisi" : Al parlamento europeo a pronunciarsi sulla questione della crisi economica europea, è il Presidente della Bce Mario Draghi che, dopo la pubblicazione dei dati che mostrano 22 trimestri consecutivi di ...

Parole a doppio taglio quelle di Draghi - Ftse Mib incerto : Da un lato quindi si dipinge un quadro a tinte fosche per l'economia, dall'altro si conferma ai mercati che la Bce continuera' a fare il suo dovere, nonostante la fine del QE. Il Ftse Mib, dopo un ...

Mario Draghi ha spiegato agli studenti di Pisa perché è orgoglioso di essere italiano : ...lasciare presagire l'inno di Mameli e l'inno alla Gioia intonati all'inizio della cerimonia con la quale la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa gli ha conferito la laurea honoris causa in Economia. ...

Draghi Agli studenti : "Uscire dall'euro non garantisce maggiore sovranità" : MILANO - L'orgoglio e le certezze di un banchiere centrale europeo e italiano: Mario Draghi è sceso da Francoforte a Pisa, alla Scuola superiore Sant'Anna, per ricevere in PhD honoris causa in ...

