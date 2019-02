optimaitalia

: Dopo Leaving Neverland 11 accusatori chiedono di riesumare il corpo di Michael Jackson per il test del DNA… - OptiMagazine : Dopo Leaving Neverland 11 accusatori chiedono di riesumare il corpo di Michael Jackson per il test del DNA… - omelette73 : #JussieSmollett: la saga continua, ed è ormai più assurda di un episodio di Empire ... ... ... ... Pochi giorni do… - RollingStoneita : #LeavingNeverland sarà trasmesso dalla HBO il 3 e il 4 marzo, ma la famiglia della popstar non ci sta: «È quel gene… -

(Di sabato 23 febbraio 2019)Per il Re del Pop e per la sua famiglia non c'è pace, perché sull'onda della diffamazione perpetrata dal documentarioarrivano 11 nuove testimonianze secondo le quali sarebbe necessarioildiper effettuare il test del DNA e dimostrare, così, nuove accuse di molestie sessuali. Il docufilm di Dan Reed è stato presentato il 25 gennaio al Sundance Film Festival e andrà in onda in due parti il 3 e il 4 marzo sull'emittente HBO. Si tratta, in sostanza, di una pellicola di 4 ore che racconterebbe degli episodi di abusi sessuali riportati dalle parole di Wade Robson e James Safechuck, persone che nell'infanzia sono state amiche del Re del Pop tanto da difenderlo in tribunale dalle accuse di pedofilia.la morte della voce di Smooth criminal, però, i due testimoni sono tornati sui loro passi e hanno cominciato a muovere accuse di ...