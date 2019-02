Disegno di legge per combattere l' utero in affitto ...

Basket – Avviato l’iter per l’approvazione di un Disegno di legge sulle scommesse sui campionati giovanili : scommesse sui campionati giovanili, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giorgetti scrive al Presidente Fip Petrucci Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti ha informato il Presidente Fip Giovanni Petrucci che il Governo ha Avviato l’iter per l’approvazione di un disegno di legge, già approvato in Commissione e previsto in calendario al Senato ...

La Duma ha approvato un Disegno di legge per vietare ai militari russi di usare gli smartphone in servizio : Martedì la Duma, la camera bassa del parlamento russo, ha approvato in grande maggioranza un disegno di legge che vieta ai militari di usare telefoni cellulari capaci di fare foto e video e avere accesso a internet mentre sono in

Legge elettorale : il Senato approva il Disegno di legge sui Collegi : Con 136 voti favorevoli e 101 contrari l'Aula del Senato ha approvato il ddl Collegi che riforma in parte le regole elettorali. Il testo passa ora alla Camera. Il provvedimento reca disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.

Lega - dopo Sanremo il Disegno di legge : 'In radio una canzone italiana ogni tre' : Non accennano a placarsi le polemiche, politiche più che musicali, conseguenti alla vittoria di Mahmood nella sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. La Lega ha infatti presentato una nuova proposta di legge, il cui scopo sarebbe quello di obbligare tutte le emittenti radiofoniche a passare almeno una canzone italiana ogni tre. La proposta può essere strettamente colLegata al sopracitato trionfo del cantante milanese di origine sarda ...

Luigi Di Maio - arriva il mutuo di cittadinanza : il Disegno di legge del M5s - come funziona e a chi è destinato : Il 15 gennaio scorso il Movimento 5 Stelle ha presentato al Senato il disegno di legge n.1006 sul mutuo di cittadinanza relativo all' emergenza abitativa . Il testo, firmato da Emanuele Dessì , nasce ...

Cannabis libera - arriva Disegno di legge del M5S : si potranno coltivare fino a tre : Il senatore del M5S Matteo Mantero ha depositato un disegno di legge in Senato per consentire la coltivazione di 3 piante e la detenzione di 15 grammi in casa e… L'articolo Cannabis libera, arriva disegno di legge del M5S: si potranno coltivare fino a tre proviene da Essere-Informati.it.

Case chiuse : un Disegno di legge leghista ne propone la riapertura : Combattere la prostituzione illegale, garantire lavoratori del settore e clienti e produrre maggiore decoro per le strade del Paese, sono gli obbiettivi di un disegno di legge che mira a riaprire i vecchi “bordelli”, le famose Case chiuse. La Lega, da sempre sponsor di questa riapertura, torna a chiedere di legalizzare la prostituzione per togliere in maniera fisica dalle strade chi svolge questa attività. Da anni proprio il partito del Ministro ...

Riaprire le case chiuse è una buona idea? La Lega ci riprova : c'è il Disegno di legge : Il Carroccio torna a chiedere la Legalizzazione della prostituzione e la riapertura delle 'case chiuse': disegno di legge...

Svezia lavora su Disegno di legge per assistenza militare reciproca con Finlandia - : Il ministro della Difesa svedese Peter Hultqvist ha dichiarato che il documento sarà presentato al parlamento il prossimo giugno e a partire dal 1° gennaio 2020 la legge potrebbe già entrare in vigore.

Il Senato approva il Disegno di legge sul taglio dei parlamentari : Il Senato ha approvato il disegno di legge della maggioranza di riforma costituzionale che taglia il numero dei deputati (da 630 a 400) e dei Senatori (da 315 a 200). I Sì sono stati 185, i No 54, gli astenuti 4.Il testo passa ora alla Camera. Trattandosi di una riforma costituzionale il disegno di legge richiederà una doppia lettura conforme delle due Camere.

Vincolo quinquennale per neoassunti non diventi un Disegno di legge : Tra gli emendamenti stralciati dal ‘Decreto semplificazioni’, perché dichiarati inammissibili, oltre al rinvio di un anno della aggiornamento delle Gae compare pure quello relativo al Vincolo quinquennale di permanenza sul posto per i neoassunti. Il suo inserimento aveva provocato una levata di scudi da parte di docenti e sindacati. Preoccupano a riguardo le voci di una sua possibile riproposizione con un disegno di legge ad ...

Il Disegno di legge «anti-Ryanair» : la firmataria è una hostess Alitalia. Il caso dello scalo di Trapani : Un disegno di legge corposo, che qualcuno definisce «sovranista» e lo taccia per un testo «anti-Ryanair» perché intende regolamentare gli accordi di comarketing tra gli scali aeroportuali minori e le ...

Filippine. Criminali a soli 9 anni - il Disegno di legge che fa discutere : Sono sempre più i ragazzini sfruttati dai trafficanti di droga nelle Filippine. Da qui la proposta di legge per "proteggere" i minori, che comunque non andranno in carcere, ma sottoposti a misure come la riabilitazione e l’inserimento. Ma le opposizioni non ci stanno: così “rischiano di essere Criminalizzati e stigmatizzati per tutta la vita”. .Continua a leggere