Di Maio : "Fitch? Non ci saranno elezioni anticipate dopo le europee" : Luigi Di Maio risponde all’agenzia di rating Fitch da Termini Imerese. Il ministro del Lavoro ha riferito ai sindaci e ai sindacalisti sulla vertenza Blutec, l’azienda che ha rilevato lo stabilimento storico ex Fiat. Alla presenza del presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, Di Maio ha respinto al mittente le previsioni di Fitch, secondo cui dopo le europee potrebbe esserci il voto anticipato con conseguente cambio di maggioranza: ...

Fitch - Salvini : non mi interessa la fantascienza. Di Maio : governo durerà 5 anni : Gli fa eco l'altro vicepremier, Di Maio , che parlando con i cronisti a Termini Imerese dice: "Ogni politica che stiamo portando avanti ha una prospettiva di 5 anni, non sono quindi d'accordo con ...