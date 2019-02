ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: De Luca: “Scarrafoni in ospedale? È una guerra, tra 200 anni mi farete un monumento”. Su Toninelli: “Viene dalla Cepu”… - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: De Luca: “Scarrafoni in ospedale? È una guerra, tra 200 anni mi farete un monumento”. Su Toninelli: “Viene dalla Cepu”… - sadape54 : RT @fattoquotidiano: De Luca: “Scarrafoni in ospedale? È una guerra, tra 200 anni mi farete un monumento”. Su Toninelli: “Viene dalla Cepu”… - fattoquotidiano : De Luca: “Scarrafoni in ospedale? È una guerra, tra 200 anni mi farete un monumento”. Su Toninelli: “Viene dalla Ce… -

(Di sabato 23 febbraio 2019) “Toninelli? Sì sarà formato alla Cepu. E’ l’espressione più improbabile dell’arte del governo. Governare e Toninelli sono come l’acqua e il fuoco: non c’entrano proprio niente“. Così, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, si pronuncia sul ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, a proposito del Tav.Dedefinisce l’analisi costi-benefici “ridicola, demenziale, una vera e propria truffa politica per una ragione totalmente ideologica”. E aggiunge: “In queste condizioni, bloccando un’opera del genere, l’Italia si farà male. E’ evidente che siamo di fronte a uno scambio politico tra Lega e M5s sul voto per il caso Diciotti e quello sul Tav. Ci stiamo coprendo di ridicolo. In Europa ci ridono appresso. Dopo 15, ancora si parla di valutazione costi-benefici. E quella ...