ilmessaggero

: De Laurentiis, stoccata alla Juve: «Che senso ha vincere con 200 milioni di debiti?» - IlmsgitSport : De Laurentiis, stoccata alla Juve: «Che senso ha vincere con 200 milioni di debiti?» - ilmessaggeroit : De Laurentiis, stoccata alla Juve: «Che senso ha vincere con 200 milioni di debiti?» - zazoomnews : De Laurentiis che stoccata alla Juve: «Vince ma con 200 milioni di debiti» - #Laurentiis #stoccata #Juve: #«Vince -

(Di sabato 23 febbraio 2019)ntus . Il presidente del Napoli Aurelio De, intervistato da Sky, parla del suo Napoli , e ne ha per tutti: per la, per Sarri, per i tifosi critici. 'Se avessi un ...