Dallas | ad un anno dalla morte della figlia | i genitori caricano il suo ultimo video

Blastingnews

: RT @disinformatico: Perbacco, vi è proprio piaciuto l'articoletto di oggi su un anno di auto elettrica: - uncle_dallas : RT @disinformatico: Perbacco, vi è proprio piaciuto l'articoletto di oggi su un anno di auto elettrica: - artvgrande : RT @Iperborea_: 2017/2018 Trono pesantissimo di 5 mesi, sembrati di più, ma con lieto fine: Paolo Crivellin sceglie Angela Caloisi, in que… - CostantiniChia : RT @Iperborea_: 2017/2018 Trono pesantissimo di 5 mesi, sembrati di più, ma con lieto fine: Paolo Crivellin sceglie Angela Caloisi, in que… -

(Di sabato 23 febbraio 2019) A 12 anni, morì a causa di un esplosione di gas mentre era in casa: a distanza di un, idecidono di rendere di dominio pubblico l'ragazza.La tragica storia di Linda Rogers C'è un posto dove la maggior parte delle persone si sente al sicuro, specialmente i bambini e gli adolescenti: casa propria.Linda Rogers era una cheerleader di 12 anni residente in una villetta in Espanola Drive, a, in Texas. Quella mattina di unfa si era alzata presto, perché ad aspettarla c'era una garaNational Cheerleaders Association. Mentre si stava preparando, però, ci fu un'esplosione di gas e Linda non riuscì a sopravvivere....