Da Roma fino a Sulmona e Roccaraso sul treno d’epoca

Metro C Roma - ripartono le talpe. Ma la fermata dei Fori Imperiali slitta ancora fino al 2023 : Un altro anno di ritardo sull’arrivo della Metro C di Roma alla fermata Fori Imperiali. E dunque al cuore della città eterna. Di positivo c’è che le talpe escavatrici sono finalmente ripartite da Amba Aradam e “non si fermeranno più”. I Romani potranno salire sul tratto più centrale della terza linea del metrò solo nel 2023, stando a quanto è stato comunicato alla stampa durante la presentazione dell’avvio delle talpe da viale Ipponio. ...

Auto : incentivi Emilia-Romagna - fino a 9 mila euro di ecobonus : “Abbiamo mantenuto le promesse, solo pochi mesi fa ci eravamo impegnati a dare un aiuto concreto ai cittadini e famiglie che finora non potevano permettersi di cambiare la vecchia Auto con una a basse emissioni. Ora per questo capitolo ci sono 5 milioni di euro messi a disposizione dalla nostra Amministrazione“, sono queste le parole di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, con cui sottolinea l’impegno della ...

Chiuso aeroporto Roma Ciampino/ Ultime notizie - trovate bombe Seconda Guerra Mondiale : caos voli fino alle 19 : Roma Ciampino, Chiuso l'aeroporto della Capitale per ritrovamento di 3 bombe della Seconda Guerra Mondiale: caos voli fino alle ore 19, le Ultime notizie

La Roma dei Re ai Musei Capitolini fino al 5 maggio : In mostra ai Musei Capitolini La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia, nuova e importante mostra ad ingresso gratuito per

Conte : "Inter o Roma? Niente di vero - resto fermo fino a giugno" : Intercettato dalla Gazzetta dello Sport, Conte nega la possibilità di sostituire Spalletti o Di Francesco: "Se ne parla da tempo, sono solo chiacchiere. In questa stagione non mi vedrete da nessuna ...

LIVE Calciomercato - DIRETTA 31 gennaio : ultima giornata in tempo reale. C’è tempo fino alle ore 20! Monchi : “Il mercato della Roma è chiuso” : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, giovedì 31 gennaio. E’ l’ultimo giorno in cui le trattative possono essere concluse, e scopriremo insieme tutti gli affari in tempo reale, minuto dopo minuto, in attesa della fatidica chiusura delle ore 20. Molti sono ancora i nodi da sciogliere in queste ultime fasi delle serrate contrattazioni che possono portare cambiamenti alle squadre di Serie A e non ...

Multopoli - dalla principessa al cavaliere fino agli esponenti della destra Romana : ecco chi sono i furbetti della sanzione : “Categoria rossa”. Arrivavano così codificate le richieste dall’alto a Pasquale Libero Pelusi, l’ex dirigente del Dipartimento Risorse Economiche del Comune di Roma, protagonista dell’inchiesta ribattezzata “Multopoli”, che ha visto la Procura di Roma accertare la cancellazione “allegra” di multe stradali per ben 16,5 milioni di euro dal 2008 al 2015. E una delle persone che intercedeva per gli “amici” era Maurizio Salvi, ragioniere generale del ...

Nuove date dei TiRomancino nei teatri ad aprile 2019 dopo il duetto con Luca Carboni e i tanti sold out del Fino a Qui Tour : Continua a mietere successi e consensi il Fino a Qui Tour e si aggiungono Nuove date dei Tiromancino nei teatri ad aprile 2019 dopo i sold out di San Benedetto del Tronto, Firenze, Bologna e La Spezia, cui si sono aggiunti di recente anche quelli di Napoli e Martina Franca. Così il Tour si arricchisce di due ulteriori concerti, il 4 aprile al Teatro Lyrick di Assisi (PG) e il 12 aprile al Teatro Ariston di Sanremo (IM): i biglietti per i due ...

Roma. Scuole infanzia : iscrizioni 2019/2020 fino al 6 febbraio : iscrizioni aperte per i bambini alla Scuola dell’infanzia Capitolina per l’anno scolastico 2019 – 2020. Le iscrizioni sono state aperte il

Roma - Totti incoraggia la squadra : 'Forza ragazzi - con voi fino alla fine' : Di giornate come quella di oggi a Trigoria Francesco Totti ne ha vissute a decine, conosce lo stato d'animo dei calciatori e la rabbia del tecnico. La rimonta dell'Atalanta, da 3-0 a 3-3, rischia di ...

Francesco Totti carica la Roma - con il motto della Juventus : “fino alla fine” : Francesco Totti ha voluto mostrare la propria vicinanza alla Roma dopo il pareggio 3-3 contro l’Atalanta, una gara ricca di alti e bassi “Sempre con voi…fino alla fine! Forza ragazzi“. Francesco Totti, su Instagram, carica la Roma dopo il deludente pareggio per 3-3 di ieri a Bergamo, dove i giallorossi si sono fatti rimontare tre reti, e in vista della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. ...

TiRomancino - grande successo per “Fino a qui – Tour” : Il tour teatrale dei Tiromancino "Fino a qui - Tour", sta ottenendo un grande successo anche grazie alla presenza dell'orchestra sinfonica, Federico Zampaglione racconta questa esperienza in cui regala al pubblico un imperdibile spettacolo presentando live il loro ultimo lavoro. "Ci sarà la Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, che ha collaborato con Sting, Battiato, Mariah Carey e altri grandissimi nomi. È un ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : arriva la neve - attesi fino a 40 cm : “Dalla serata di mercoledì 23 gennaio si prevedono precipitazioni nevose fino a quote di pianura sul settore centro-occidentale della regione in rapida estensione nelle prime ore di giovedì 24 verso il settore orientale, dove invece la quota neve si attesterà attorno a 200 metri, mentre a quote inferiori sono previsti fenomeni di nevischio o acqua mista a neve. Quantitativi di accumulo nevoso sull’intero evento stimati: tra 5-10 cm ...