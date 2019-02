Corruzione ad Erice | la maggioranza diserta il consiglio convocato per il dibattito

Corruzione - arrestato il vicesindaco di Erice : “Pressioni per affidare lavori a impresa amica” : Pressioni su un dirigente del Comune per far aggiudicare i lavori a un’impresa sponsorizzata da lui. Per questo motivo è stato arrestato il vicesindaco di Erice, in provincia di Trapani. Salvatore Angelo Catalano che ora è ora ai domiciliari per ordine del gip con le accuse di Corruzione e abuso d’ufficio. Secondo la procura di Trapani, “alcuni imprenditori, a discapito di altri, erano soliti aggiudicarsi direttamente lavori pubblici ...