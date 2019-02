Continuano gli spettacoli della stagione teatrale di Bacu Abis Teatro 2019

Continuano a crescere gli affari della famiglia di Jared Kushner : Crescono gli affari della famiglia di Jared Kushner. Vanno a gonfie vele le attività del genero-consigliere del presidente Donald Trump.

Gli italiani Continuano a mettere soldi sotto al materasso : Recessione , aumento delle tasse, lavoro incerto: sono le principali paure degli italiani e se questa è la prospettiva, i soldi - si dicono in molti - meglio nasconderli sotto il materasso anziché ...

I concerti di Loredana Bertè Continuano nei teatri dopo Sanremo 2019 : info e biglietti in prevendita : Sono ufficiali i concerti di Loredana Bertè dopo il successo a Sanremo 2019 in Cosa di aspetti da me. dopo la prima parte del tour, l'artista di Bagnara Calabra è pronta a tornare sul palco per una nuova serie di spettacoli che inizieranno dal TuscanyHall di Firenze a cominciare dal 29 marzo, per concludersi al Teatro Creberg di Bergamo il 17 maggio prossimo. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati, con ...

In Sardegna Continuano le proteste degli allevatori per il prezzo del latte : Per il quarto giorno consecutivo ci sono state in Sardegna proteste da parte degli allevatori contro il crollo del prezzo del latte di capra e di pecora, sceso nelle ultime settimane sotto i 60 centesimi al litro. Gli allevatori stanno protestando

UK - soffocò il figlio contro il sedile dell'auto : madre e padre Continuano a negare : Torna a far parlare di se la triste vicenda del piccolo Alfie, il bambino di 3 anni soffocato contro un sedile di un'automobile a Londra lo scorso gennaio. In questi giorni è cominciato il processo nei confronti del padre dello stesso, Stephen Waterson, di 25 anni, e di sua madre, Adrian Hoare, di 23 anni. I due sono accusati, con motivi diversi, della morte del loro figlioletto. La giovane mamma, che era presente anche alla scena, non avrebbe ...

Salvini contro Di Battista : "Non ho bisogno di una ripulita. Se Continuano gli insulti le cose si complicano" : "Non ho bisogno di essere ripulito da Di Battista, la pulizia me la danno gli italiani". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a "Quarta Repubblica" in onda stasera su Rete4, interpellato su una frase dell'esponente grillino Alessandro Di Battista, che aveva affermato che "La Lega ci dovrebbe ringraziare perchè l'abbiamo ripulita". Salvini, sempre parlando di Di Battista, ha aggiunto che "si è riposato ed è ...

In True Detective 3 le indagini Continuano con Wayne e Roland negli anni ’90 : Julie è ancora viva? Anticipazioni 28 gennaio : True Detective 3 sta conquistando il pubblico americano e italiano che pian piano inizia a mettere insieme i pezzi di quello che è successo grazie al racconto di Wayne e Roland. I due, negli anni '90, sono tornati sul caso della scomparsa dei due bambini proprio quando viene a galla la possibilità che Julie sia ancora viva. La notizia torna a stravolgere la vita di Wayne che sembra ormai ossessionato dal caso trascurando l'amata moglie e la sua ...

Processo Cucchi - la famiglia : “Continuano pressioni e depistaggi. I testimoni vengono avvicinati” : Fabio Anselmo, legale della famiglia Cucchi, ha dichiarato in aula: "testimoni vengono avvicinati; depistaggi si stanno protraendo nel tempo e continuano mentre è in corso questo procedimento".Continua a leggere

Scomparso Emiliano Sala - Continuano le ricerche e spunta il caso del secondo pilota [DETTAGLI] : Scomparso Emiliano Sala – continuano le ricerche dell’attaccante Emiliano Sala, Scomparso ormai da diverse ore, il calciatore era a bordo di un aereo. Le ricerche erano state interrotte a causa di una tempesta e anche per la visibilità ridotta come riporta la polizia dell’isola di Guernsey, secondo quanto dichiarato dai soccorritori sembrano praticamente nelle le speranza di ritrovarlo in vita. Nel frattempo spunta un nuovo ...

Angela di Iorio/ Uomini e donne - gli attacchi di Tina Cipollari Continuano : 'Per questo vado via!' : Angela di Iorio, Uomini e donne, gli attacchi di Tina Cipollari continuano: 'Per questo vado via!'. Alla fine cosa deciderà di fare?

Amici 18 : gli allievi Continuano la protesta e chiedono aiuto ad Emma - Saviano e Benigni : La protesta degli allievi di Amici 18, non accenna a placarsi: la scuola più famosa d'Italia, infatti, è ancora occupata dai talenti scelti all'inizio dell'anno, che chiedono la riammissione di un loro compagno eliminato a loro parere ingiustamente. Durante il daytime del 22 gennaio, Mameli e Giordana hanno chiesto che, oltre a Veronica Peparini e Alessandra Celentano, anche altri personaggi di spicco della musica e del giornalismo possano ...

Lannutti si scusa per il tweet sui "Savi di Sion" : "Mai una frase contro gli ebrei. Mi sono scusato ma se Continuano accuse - querelo" : "Mai una frase, un pensiero, un'azione contro gli ebrei perseguitati e trucidati dai nazisti. Mai affermato di essere antisemita. Piuttosto che querelare per la macchina del fango attivata, mi sono scusato, ma se continua la diffamazione, sarò costretto a farlo. Grazie a tutti quelli che conoscono la mia storia e le mie lotte, che non si prestano a dubbi". Lo scrive su facebook Elio Lannutti, senatore M5S.

Marsala - RACCOLTA DIFFERENZIATA. Continuano gli INCONTRI INFORMATIVI : L´Amministrazione comunale di Marsala, in collaborazione con Energetikambiente continua nel programma di informazione alla cittadinanza sulle nuove modalità di RACCOLTA differenziata dei rifiuti. ...

Sindaco Lampedusa - qui gli sbarchi Continuano : Nel 2018 a Lampedusa il numero complessivo degli sbarchi "e' stato superiore all'anno prevedente, anche se con minori arrivi di extracomunitari, circa 3.400. Ma, con buona pace del ministro dell'Interno Matteo Salvini, il porto rimane aperto e anche il centro d'accoglienza, che doveva essere chiuso due anni fa per decisione del precedente governo". Lo dice il Sindaco delle Pelagie, Toto' Martello, spiegando che nell'isola "le cose vanno ...