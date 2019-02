Conte nella nuova sede della Roma | ' Io tifoso maniaco | ma non ' gufo' le altre'

Stelle a Palazzo - a Torino l'alta cucina entra nella casa dell'arte Contemporanea : L’alta cucina fa capolino in una delle storiche case sabaude dell’arte. A Torino, a partire dal 19 febbraio, Palazzo Saluzzo Paesana ospiterà la prima edizione di #BArock – Stelle a Palazzo, una nuova rassegna culinaria promossa dall’Associazione BArock che vedrà alternarsi ai fornelli alcuni tra i migliori chef tricolori di oggi, per un ciclo di cene stellate che mese dopo mese renderà omaggio alle ...

Aeronautica - Conte e Di Maio nella sede Leonardo a Pomigliano : “Sbloccato 1 miliardo con bandi per il settore” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio dallo stabilimento Leonardo (ex Finmeccanica) di Pomigliano D’Arco – la città del leader M5s – hanno annunciato lo sblocco di un miliardo di euro in sostegno dei bandi per l’industria Aeronautica. Il ministro dello Sviluppo ha ricordato che “la legge 808 del 1985 consente allo Stato di sostenere l’industria Aeronautica” con contributi per ...

Sanremo Young - Antonella Clerici e il dramma in diretta : 'Perché sempre a me?' - clamorosa Contestazione : Momenti di tensione, ieri 15 febbraio a Sanremo Young , con Antonella Clerici che ha apertamente manifestato il suo disagio. Il pubblico presente all'Ariston, in diretta su Raiuno, ha fischiato e ...

Sanremo Young - Antonella Clerici e il dramma in diretta : "Perché sempre a me?" - clamorosa Contestazione : Momenti di tensione, ieri 15 febbraio a Sanremo Young, con Antonella Clerici che ha apertamente manifestato il suo disagio. Il pubblico presente all’Ariston, in diretta su Raiuno, ha fischiato e protestato dopo la gara tra i giovani interpreti pop-lirici Eden e Maria Grazia Aschei. I protagonisti de

Mia Martini - un fenomeno inContenibile : sei brani nella classifica di iTunes : Mia Martini e la sua musica tornano protagoniste. Grazie soprattutto alla messa in onda Rai di Io sono Mia , la fiction su Mimì interpretata da Serena Rossi, si sta riscoprendo la cantante scomparsa ...

Francia : "L'ambasciatore tornerà a Roma al momento opportuno" | Conte : "Equivoco con Parigi - spero nella normalità ma non rinunciamo a opinioni scomode" : "Con il nostro ambasciatore sono in corso le consultazioni, tornerà a Roma al momento opportuno": così un portavoce del ministero degli Esteri di Parigi. Il premier: "Mi auguro che le relazioni possano tornare alla normalità il più presto possibile, bisogna superare l'equivoco"

Reddito di Cittadinanza - alle 15 via al sito. Di Maio Contestato nella sua città | : Il ministro del Lavoro contestato a Pomigliano d’Arco: studenti, operai e disoccupati. Tensioni con la polizia

Per chi suona la campanella. Diario - non ufficiale - della visita di Conte a Piazza Affari : "Durante il nostro incontro " ha spiegato Jerusalmi - abbiamo avuto modo di confrontarci sul ruolo fondamentale che Borsa Italiana svolge come motore di sviluppo dell'economia del nostro Paese, ...

Per chi suona la campanella. Diario (non ufficiale) della visita di Conte a Piazza Affari : Milano. A letto con il nemico. Il premier Giuseppe Conte ha aperto la sua giornata a Milano con una visita di buon mattino a Piazza Affari dove ha suonato la campanella – rituale che, a differenza di Wall Street dove inaugura tutti i giorni le negoziazioni, in Italia è riservato alle occasioni speci

Pil - Conte : “Mi aspetto nuova contrazione nel quarto trimestre 2018 - ma nella seconda parte del 2019 ripartiamo” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si attende che i dati preliminari sul pil italiano nel quarto trimestre 2018, che l’Istat diffonderà domani mattina, evidenzino una ulteriore contrazione dopo il -0,1% registrato nel periodo luglio-settembre, per effetto di fattori esterni come il rallentamento dell’economia in Cina e in Germania. L’Italia dunque sarebbe tecnicamente in recessione. “Nei primi mesi di quest’anno stenteremo ...

Pil - Conte : “Mi aspetto ulteriore nuova nel quarto trimestre 2018 - ma nella seconda parte del 2019 ripartiamo” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si attende che il pil italiano segni un’ulteriore contrazione nel quarto trimestre 2018 dopo il -0,1% registrato nel periodo luglio-settembre, per effetto di fattori esterni come il rallentamento dell’economia in Cina e in Germania. E se domani l’Istat, nei dati preliminari sul periodo, confermerà il calo, l’Italia sarà tecnicamente in recessione. “Nei primi mesi di quest’anno stenteremo ...

Conte a Milano : il Premier suona la campanella della Borsa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Blitz notturno del consigliere Campanella al canile Monte Contessa - l’associazione : «Gesto assurdo e violento» : Il capogruppo di Fratelli d'Italia a Tursi è arrivato senza preavviso al rifugio alle 23.15 per verificare le temperature all'interno dei box. Ha mobilitato la polizia di Stato, la Municipale,la Digos e gli agenti della giudiziaria

GALLERIE D'ARTE MODERNA E ConteMPORANEA - Dal 24 gennaio 2019 nella sede di Palazzo Municipale - piazza Municipio 2 - FE - : Una mostra racconta il progetto di restauro e riqualificazione di Palazzo dei Diamanti 23-01-2019 / Giorno per giorno Da giovedì 24 gennaio 2019 alle 15 la Sala delle Lapidi della Residenza Municipale ...