Conte | 4 vittime per maltempo | il mio pensiero alle famiglie

Africa - anche Salvini contro la Francia : «Interessi petroliferi opposti ai nostri» Migranti - Conte e gli 007 : ‘Niente vittime’ : Il vicepremier torna sulle polemiche con Parigi: «Non prendo lezioni da Macron. Non ha alcun interesse a stabilizzare la situazione in Libia perché ha interessi petroliferi opposti ai nostri»

Migranti - «niente vittime». Il filo diretto tra Conte e gli 007. Nuove risorse per trattare con la Libia : ...criminali avessero deciso di rischiare o forse addirittura provocare una tragedia per fare pressione sull'opinione pubblica e così convincere Italia e Unione europea a pianificare una politica di ...

Battisti - Conte : grande risultato - lo dovevamo a famiglie vittime : Roma, 14 gen., askanews, - L'arresto di Cesare Battisti 'è un gran risultato che dovevamo non solo in astratto per la giustizia italiana, ma lo dovevamo ai familiari delle vittime. Stiamo parlando di ...