Conferenza stampa Spalletti | “Icardi? Spero rientri presto”

Conferenza stampa Spalletti live : “Icardi? Spero rientri presto” : Conferenza stampa Spalletti live – L’Inter sta attraversando un buon momento di forma, la squadra di Luciano Spalletti è reduce dalla convincente qualificazione in Europa League, adesso c’è l’ostacolo Fiorentina, ecco la Conferenza stampa di Spalletti in diretta su CalcioWeb: “Tutte le partite sono un esame, non soltanto Fiorentina-Inter. Attraversiamo un buon periodo ma, se poi non vinci le partite, le ...

Bologna-Juve - Conferenza stampa Allegri : “Ecco chi giocherà. L’Atletico…” : conferenza stampa Allegri – Dopo la Champions League c’è bisogno di ripartire. La Juventus vivrà domani la vigilia della partita contro il Bologna in campionato, dopo la batosta subita a Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico. Come ogni vigilia che si rispetti, è attesa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano parlerà ai microfoni […] More

Conferenza stampa Allegri : “il ritorno contro l’Atletico? Abbiamo molte possibilità di passare il turno” : Conferenza stampa Allegri live – La Juventus è reduce dalla brutta sconfitta nella gara di Champions League contro l’Atletico Madrid, la qualificazione ai quarti di finale della competizione si è complicata terribilmente. Adesso il match di campionato contro il Bologna, ecco la Conferenza live su CalcioWeb: “Innanzitutto faccio le condoglianze alla famiglia Agnelli per la scomparsa di Donna Marella. Quella del 12 marzo ...

Bologna Juventus - parla Allegri : la Conferenza stampa LIVE : Qual è il suo ruolo nello spogliatoio nell'avvicinamento alla sfida? "Il suo ruolo è quello di miglior giocatore al mondo che trasmette serenità. L'altro giorno ha fatto una delle migliori ...

Conferenza stampa - Martedì 26 febbraio alle 12 nella sala Arengo del Municipio di Ferrara : Presentazione dello spettacolo 'Venti di Faber. Tributo a Fabrizio De André' 22-02-2019 / Giorno per giorno Martedì 26 febbraio 2019 alle 12 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di ...

Conferenza stampa - Martedì 26 febbraio alle 11 nella sala dell'Arengo della residenza municipale : ... spettacoli, mostre, concorsi e incontri. All'incontro con i giornalisti interverranno il vicesindaco e assessore alla Cultura Massimo Maisto , il presidente della Pro loco di Pontelagoscuro Riccardo ...

Milan Empoli - Gennaro Gattuso LIVE in Conferenza stampa : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: meno di un minuto fa Designato anche l'arbitro per l'incontro di domani sera: dirigerà Piero Giacomelli della sezione di Trieste. LE DESIGNAZIONI DELLA 25GIORNATA - di ...

La stagione della caccia : la Conferenza stampa in diretta : [live_placement] Oggi, giovedì 21 febbraio 2019, a partire dalle ore 12, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del film tv La stagione della caccia, con Francesco Scianna e Miriam Dalmazio, diretto da Roan Johnson, in onda su Rai 1.La stagione della caccia: il film tvprosegui la letturaLa stagione della caccia: la conferenza stampa in diretta pubblicato su TVBlog.it 21 febbraio 2019 12:20.

Juncker si presenta in Conferenza stampa con un cerotto sul viso : “Volevo dirvi la verità”. Poi la battuta su Theresa May : “Porto il risultato d’un gesto non intenzionale che ho compiuto questa mattina. La prima volta che mi sono rasato avevo 15 anni e ho sanguinato. Mi sono rasato questa mattina e ho sanguinato di nuovo. Ve lo volevo dire perché non pensiate che sia stata Theresa May ad infliggermi questa ferita”. Così il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, nella conferenza stampa con il presidente della Slovenia, Borut ...

Inter-Rapid Vienna - Spalletti in Conferenza stampa : INTER RAPID Vienna – Giorno di vigilia in casa Inter in attesa del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Si preannuncia essere una mera passerella la gara di domani sera al Meazza tra l’Inter e il Rapid Vienna. I nerazzurri sono reduci dall’1-0 con il quale hanno steso gli austriaci all’andata (gol di […] L'articolo Inter-Rapid Vienna, Spalletti in conferenza stampa proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...