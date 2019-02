Ciclismo | i consigli del nutrizionista della EF | ‘Dopo l’allenamento 20-30 g di proteine’

Ciclismo - cinque consigli per gli allenamenti in bicicletta : Correre in bici e cercare di migliorare il proprio rendimento non è solo per ciclisti professionisti. Il Ciclismo è sempre più praticato da una grande quantità di amatori che cercano il limite del proprio corpo per piacere. Ecco alcuni consigli pratici degli ex pro Stefano Boggia e Amedeo Tabini per ottimizzare gli allenamenti e le prestazioni, tenendo sempre presente che per un cicloamatore l'obiettivo primario deve rimanere quello del ...