Chelsea | tifosi fischiano Jorginho Kanté lo difende | ' Per noi è fondamentale'

Gazzetta : “I tifosi del Chelsea insultano Sarri ma lui ha vinto più di Guardiola al primo anno” : “Sono sotto contratto, non è possibile” Il Chelsea di Maurizio Sarri è tornato a vincere. Tre a zero al Malmoe e qualificazione agli ottavi di Europa League. Per la Gazzetta la vittoria “dimostra che la squadra non ha abbandonato il manager al suo destino”. Anche se sottolinea che non si è placata la contestazione dei tifosi. La cornice ambientale e` invece pessima. Siti, forum dei tifosi e una buona fetta dei media stanno mostrando il loro ...

Chelsea - Maurizio Sarri bombardato dai cori dei tifosi dei Blues : "Fu*** SarriBall" : Tira una brutta aria per Maurizio Sarri dopo la durissima sconfitta in Fa Cup contro il Manchester United. I tifosi del Chelsea sono al limite dell'esasperazione, soprattutto contro il tecnico italiano, ormai bersaglio preferito dei loro cori. L'ultimo caso è stato allo Stanford bridge, dove l'allen

Chelsea - Sarri al capolinea : anche i tifosi lo scaricano : LONDRA - I media britannici non hanno dubbi: Maurizio Sarri ha ormai le ore contate come manager del Chelsea. Il ko casalingo contro il Manchester United lunedì sera, 0-2,, costato l'eliminazione ...

#Sarriout - Zidane - tifosi contro : Chelsea - capolinea Sarri? : ROMA - A dirlo qualche mese fa, quando sugli spalti di Stamford Bridge si cantava 'Maurizio, ooooh, Maurizio, ooooh' e a Old Trafford Mourinho prendeva una batosta dopo l'altra, non ci si sarebbe ...

Tifosi Chelsea spaccati : #Sarriout dilaga sui social : ROMA - Prima il 4-0 subito dal Bornemouth, che aveva iniziato a far serpeggiare la contestazione, poi l'umiliante 6-0 con cui il Manchester City ha chiarito in maniera brutale quanto il Sarriball ...

Cori dei tifosi del Chelsea contro Sarri : “Fuck Sarriball” : Pessima serata per Maurizio Sarri da ogni punto di vista. Il suo Chelsea è stato sconfitto 2-0 in casa dal Manchester United ed è stato eliminato dalla FA Cup (di cui era detentore). Ma non è tutto. Il pubblico di Stamford Bridge questa sera ha ufficialmente e sonoramente preso le distanze dall’ex allenatore del Napoli. Hanno intonato “Fuck Sarriball”, hanno elogiato Lampard uno dei candidati alla sua successione in panchina. Alcuni ...

Sarri sotto attacco.Tabloid - tifosi e calciatori - tutti contro il tecnico del Chelsea : Con il trasferimento del Pipita, il Chelsea ha derogato alla propria politica sull'arrivo degli over 30. Un 'sacrificio' che sa di ultimatum per Sarri, accontentato nella sua richiesta, ma obbligato ...

Piatek vola - Higuain è già in ansia. I tifosi del Chelsea ironizzano sui social : Piatek ha già lasciato il segno al Milan, alla sua prima presenza da titolare: il polacco, infatti, ha segnato una fantastica doppietta che ha permesso ai rossoneri di qualificarsi alle semifinali di Coppa Italia. Il Pipita, invece, ha esordito in FA Cup senza graffiare e "rifiutandosi" di calciare un calcio di rigore gentilmente concessogli dal brasiliano Willian. L'argentino proverà a segnare il suo primo o i suoi primi gol questa sera in ...

I tifosi del Chelsea sfottono Higuain : «Non è che abbiamo preso l’attaccante sbagliato?» : La presa in giro «Non è che abbiamo preso l’attaccante sbagliato?» La domanda se la stanno ponendo sui social i tifosi del Chelsea dopo aver visto Piatek segnare due gol (e che gol) al Napoli in Coppa Italia. I giornali inglesi I giornali britannici riportano la reazione dei tifosi dei Blues che hanno paura di aver preso il milanista sbagliato. «Piatek ha segnato due gol, Higuain ha rifiutato un rigore», questo è un altro dei messaggi ...

Higuain saluta i tifosi del Chelsea - a Stamford Bridge applausi per l’argentino [GALLERY] : Gonzalo Higuain saluta per la prima volta i suoi nuovi tifosi, l’argentino esordisce in panchina nel suo primo incontro con il Chelsea L’esordio di Gonzalo Higuain con il Chelsea è in panchina, ma l’argentino si rende ugualmente protagonista di uno stralcio di match. Mentre i Blues stanno affrontando l’appuntamento della League Cup contro il Tottenham, l’argentino viene colto di sorpresa dall’applauso ...

Higuain al Chelsea - perchè i tifosi milanisti invadono i social dei Blues con foto di snack Nutella : Ieri 23 gennaio il Chelsea ha ufficializzato l'arrivo di Gonzalo Higuain e i tifosi milanisti hanno invaso le bacheche dei profili social del club londinese con centinaia di foto dello snack Nutella B-Ready. Il motivo è legato a una foto scattata sull'aereo che portava il Milan a Jeddah per la final

Jorginho - critiche dai tifosi del Chelsea : primo per numero di passaggi in Premier - ma ha fatto meno assist di Ederson : Le sue prestazioni non sono in discussione, ma l'apporto in termini numerici dato al Chelsea fino a questo momento è diventato oggetto di critiche. Non un momento semplicissimo per Jorginho , finito ...

Calciomercato Chelsea - Sarri spaventa i tifosi del Cagliari : “Barella? Non voglio parlare di giocatori di altre squadre. Se Cesc vuole andare via restiamo solo in cinque (a centrocampo, ndr) e allora abbiamo bisogno di un sostituto”. Sono le importanti dichiarazioni di Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea che commenta le ultime voci di mercato sul centrocampista del Cagliari, importanti aggiornamenti Su Fabregas: “Secondo me ha bisogno di andare, il rinnovo del nostro club per ...

Fabregas - addio al Chelsea tra le lacrime - e gli applausi dei tifosi - : Cesc Fabregas è stato - ed è ancora oggi - uno dei centrocampisti più forti della sua generazione. Con le maglie di Arsenal, Barcellona e Chelsea, il trequartista classe 1987 ha vinto praticamente ...