Centro commerciale ' Querceto' e supermercato all' ex Panetto e Petrelli | i progetti vanno

Nel Centro commerciale spunta la scala con una svastica gigante : Kiev: sulle scale di un centro commerciale che dividono un piano all'altro appare una svastica gigante, racchiusa in un rombo bianco circondato di rosso. Questa la 'sorpresa' che hanno trovato sabato ...

Nel Centro commerciale spunta la scala con una svastica gigante : La sua posizione politica è stata criticata proprio per l'intitolazione della via, tanto che la comunità ebraica del posto protestò perché le sue truppe sono state accusate di aver ucciso migliaia di ...

Croce Rossa Italiana e Centro commerciale Campania raccolta fondi per ambulanze domenica 17 e 24 febbraio. : ... è l'Associazione più grande in Italia e fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa con più di 12 milioni di volontari in tutto il mondo.

Anna Falchi a Ragusa : al Centro commerciale Le Masserie : Anna Falchi da stamattina si trova all'interno del supermercato del centro Commerciale Le Masserie per girare una puntata del suo programma

La magia dei personaggi Disney arriva al Centro commerciale di Campi Bisenzio : Collocato al piano "mezzanino" il nuovo spazio offrirà un vasto assortimento di prodotti legati ai personaggi del mondo Disney, Pixar, Marvel e Star Wars . Il nuovo corner si aggiunge a quelli già ...

In Svezia il primo Centro commerciale del mondo che vende solo cose riciclate : Si tratta di economia circolare , l'opposto di quella a cui normalmente siamo abituati, la quale vede un prodotto finire il suo ciclo nel cassonetto. ReTuna Återbruksgalleria vuole essere un ...

Commando armato assalta la gioielleria del Centro commerciale di Corte Franca : Commando armato assalta la gioielleria del centro commerciale di Corte Franca. E' successo poco tempo fa e i banditi si sono dati alla fuga. Commando armato assalta la gioielleria E' successo poco ...

Sperona l'auto e dà fuoco alla ex nel parcheggio del Centro commerciale : la donna è gravissima - ustioni sul 45% del corpo : L'ha aspettata nel parcheggio di un centro commerciale di Vercelli dove lei lavorava. E lì ha compiuto la sua atroce vendetta. Ha Speronato l'auto della sua ex e le ha dato fuoco. La...

Bari - rapina da film alla gioielleria del Centro commerciale : arrestati 3 ventenni : arrestati dai carabinieri per il colpo messo a segno il 7 giugno nel punto vendita Sarni Oro del centro commerciale La Mongolfiera. Bottino del valore di quasi 60mila euro. A tradirli è stato il DNA lasciato nell'auto con la quale erano fuggiti. .Continua a leggere

