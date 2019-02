Catanzaro | botte e violenze nei confronti dell' ex moglie | arrestato avvocato

Blastingnews

(Di sabato 23 febbraio 2019) Unoriginario di Lamezia Terme, di cui non sono state rese note le generalità, è stato tratto in arresto nella giornata di ieri dal personale del Commissariato di Polizia locale. L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale dopo l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare.La ex'uomo, dopo aver subito per diversi anni minacce e, ha avuto il coraggio di denunciare l'...