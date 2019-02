Casamonica | le donne del clan

vanityfair

(Di sabato 23 febbraio 2019) Le case deiLe case deiLe case deiLe case deiLe case deiLe case deiLe case deiLe case deiLe case deiLe case deiLe case deiLe case deiLe case deiLe case deiLe case deiLe case deiLe case deiLe case deiVolevano essere serviti per primi, Antonioe due membri delDi Silvio, al Roxy bar alla Romanina, periferia sud est di Roma. Non avendo ricevuto il trattamento di favore, hanno cominciato a minacciare. Una disabile ha risposto ed è stata presa a cinghiate; il locale è stato devastato e la coppia di gestori picchiata brutalmente. Era il primo aprile 2018. La sentenza è attesa per domenica 24 febbraio: perla procura di Roma ha chiesto una condanna a 7 anni e 4 mesi per le ...