romadailynews

: Campidoglio, raffiche di vento: al lavoro da ieri per fronteggiare criticità: In relazione… - romadailynews : Campidoglio, raffiche di vento: al lavoro da ieri per fronteggiare criticità: In relazione… -

(Di sabato 23 febbraio 2019) In relazione alle fortidiche stanno interessando il centro Italia, si invita alla massima attenzione e cautela in particolare nelle aree e nei tratti caratterizzati dalla presenza di alberature.Operatori del Servizio Giardini e agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono operativi lungo le strade pereventualie per assicurare una viabilità sicura.Gli interventi erano stati preventivati a seguito dell’Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale diffusoIl Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale, che opera dain condizione di pre-allerta, ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale in configurazione ridotta, peradeguatamente le numerose richieste di interSono state rese operative diverse unità di volontari che stanno operando sul territorio, in ausilio ai ...