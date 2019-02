Calendario Rugby 6 nazioni in tv | orari partite Italia e biglietti

Classifica Sei Nazioni Rugby 2019 : Calendario - date - risultati e punti. L’Inghilterra vola in testa - ora big match col Galles : Partirà venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: l’Italia farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro la Francia nella quinta giornata, ancora in ...

Classifica Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : Calendario - date - risultati e punti. L’Inghilterra ipoteca già il torneo : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby a livello femminile. Tre sfide casalinghe e due in trasferta per la Nazionale italiana che va a caccia del podio. Si comincia con la sfida a domicilio in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con tutti i risultati e la Classifica del Sei Nazioni al femminile. risultati E Classifica SEI Nazioni femminile 2019 Prima giornata Venerdì 1 febbraio 18:00 ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : il Calendario del fine settimana 23-24 febbraio. Programma e orari delle partite - come vederle in tv : Una settimana di pausa e si ricomincia: torna l’appuntamento con il Sei Nazioni 2019 di Rugby. In scena la terza giornata: seconda sfida consecutiva allo Stadio Olimpico di Roma per l’Italia che attende l’Irlanda. Spicca però nel week-end la partita tra Galles ed Inghilterra, fondamentale anche in chiave torneo. Una due giorni di Rugby ovviamente intensissima: andiamo a scoprire il Programma del fine settimana. Terza giornata ...

Calendario Sei Nazioni Rugby 2019 : date - orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming : Il Sei Nazioni 2019 si giocherà da venerdì 1° febbraio a sabato 16 marzo. Il più prestigioso torneo di Rugby ci terrà compagnia in pieno inverno con cinque giornate estremamente appassionanti e avvincenti, ne vedremo davvero delle belle su tutti i campi più importanti. L’Italia cercherà di evitare l’ennesimo cucchiaio di legno: gli azzurri esordiranno il 2 febbraio in Scozia, poi disputeranno due partite in casa contro Galles (9 ...

