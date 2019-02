Busto Arsizio - Sigoa presenta il nuovo body ' prova podio' dell' Italdonne

Ginnastica artistica - Serie A 2019 : prima tappa a Busto Arsizio. Date - programma - calendario - orari d’inizio e streaming : Domani domenica 24 febbraio andrà in scena la prima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica. Il PalaYamamay di Busto Arsizio terrà a battesimo l’appuntamento di apertura della nuova stagione della Polvere di Magnesio, incomincia un anno cruciale per tutto il movimento che culminerò con i Mondiali di Stoccarda dove verranno messi in palio i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La Brixia Brescia è la grande favorita visto che ...

Volley femminile - Serie A 2019. 25ma giornata : Novara rischia a Monza - che battaglia tar Scandicci e Busto Arsizio! : Sono due gli scontri al vertice (entrambi in programma domani) che infiammano la 25ma giornata della Serie A1 femminile di Volley con punti pesanti in palio un po’ in tutte le “battaglie” in corso quando mancano solo sei turni al termine della regular season. C’è la sfida per il primo posto che, al momento, sembra interessare Novara e Conegliano, appaiate in vetta alla graduatoria. Se l’Imoco Conegliano è impegnato ...

Ginnastica artistica – Campionato Italiano : al via la prima tappa a Busto Arsizio : Al via la prima tappa del Campionato Italiano di Ginnastica artistica: tutte le squadre di scena a Busto Arsizio il 23 e 24 febbraio Tutto è pronto al Palayamamay di Busto Arsizio per l’appuntamento con #primaABusto, il grande evento che aprirà la stagione 2019 della Ginnastica artistica italiana: sabato 23 e domenica 24 febbraio andrà in scena la prima prova del Campionato Italiano di Ginnastica artistica maschile e femminile di Serie A1, ...

Ginnastica artistica - Prima tappa Serie A 2019 : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la gara di Busto Arsizio : Domenica 24 febbraio si disputerà la Prima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, incomincia ufficialmente la stagione della Polvere di Magnesio e il campionato a squadre ripartirà dal PalaYamamay di Busto Arsizio (in provincia di Varese). Si preannuncia grande spettacolo per questo primo appuntamento imperdibile, l’Italia incomincia a tutti gli effetti la corsa verso gli Europei e i Mondiali che qualificheranno alle Olimpiadi ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : Club Italia Crai ko a Busto Arsizio - la Unet E-Work si impone 3-0 : Partita a senso unico quella disputata al Palayamamay, dove le padrone di casa non lasciano scampo alle azzurrine Il Club Italia Crai torna a mani vuote dal Palayamamay: le azzurrine cedono 3-0 (25-20, 25-14, 25-14) contro la Unet E-Work Busto Arsizio nella settima giornata di ritorno della Samsung Volley Cup di A1. Assente Elena Pietrini per un risentimento alla schiena, il tecnico Massimo Bellano fa tornare in campo nella massima Serie ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : il Club Italia Crai torna in campo - le azzurrine impegnate a Busto Arsizio : Domenica le ragazze del Club Italia Crai torneranno in campo per la settima giornata di ritorno della Samsung Volley Cup Dopo il lungo stop imposto dalle finali di Coppa Italia e dal turno di riposo previsto dal calendario del Campionato di A1, domenica finalmente le ragazze del Club Italia Crai torneranno in campo per la settima giornata di ritorno della Samsung Volley Cup. La regular season vedrà le azzurrine impegnate sul campo della ...

Pallavolo Cev Cup – Yamamay E-Work Busto Arsizio in semifinale : Mulhouse si arrende al quinto set : La Yamamay E-Work Busto Arsizio vince anche a Mulhouse e vola in semifinale! Affronterà le ungheresi del Bekescsaba La Yamamay E-Work Busto Arsizio sbarca in semifinale di CEV Cup: le farfalle bissano in terra francese il successo dell’andata sull’ASPTT Mulhouse e fanno un altro passo verso il trofeo già conquistato dalla squadra lombarda nel 2010 e nel 2012. Dopo il 3-0 di Busto Arsizio alla Yamamay E-Work, sostenuta da ben 50 ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio glaciale contro il Mulhouse - Farfalle in semifinale! : Busto Arsizio si è qualificata alle semifinali della CEV Cup 2019 di Volley femminile, le Farfalle non hanno avuto alcun problema contro il Mulhouse di fronte ai 2300 spettatori del Palais des Sports della città francese e possono proseguire la propria avventura nella seconda competizione continentale per importanza. Le biancorosse, forti della vittoria per 3-0 ottenuta nel match d’andata in casa, dovevano vincere due set per conquistare ...

Emma Villas al PalaYamamay di Busto Arsizio - i numeri di Siena e di Milano : Il match sarà kit sponsored by Cme. All'andata la Emma Villas vinse la sua prima gara in Superlega Meno quarantotto ore alla sfida valevole per l'ottava giornata del girone di ritorno del campionato ...

Busto Arsizio - al via il Festival Ba Classica : Busto Arsizio , Varese, , 13 febbraio 2019 " Una "giovane" centenaria: è l'Associazione musicale Gioachino Rossini , una vera e propria istituzione in città che lo scorso anno ha festeggiato i cento ...

Pallavolo - Saugella Monza in campo per la Challenge Cup : Busto Arsizio a caccia dei quarti in CEV Cup : Mercoledì Saugella in Slovenia per il ritorno dei quarti, servono due set per la qualificazione. Giovedì spazio alla CEV Cup cup con UYBA in trasferta in Francia Saugella Team Monza e Yamamay E-Work Busto Arsizio alla conquista della semifinale europea. Tra mercoledì e giovedì brianzole e Bustocche saranno impegnate nelle gare di ritorno dei quarti di finale – rispettivamente – di Challenge Cup e di CEV Cup, accomunate dal più ...

Busto Arsizio - matrimoni finti per permessi di soggiorno : sei arresti : Varese, 9 febbraio 2019 - Sei persone , tra cui una dipendente dell'aeroporto di Malpensa, che è stata posta ai domiciliari, sono state sottoposte a misura cautelare emessa dal gip di Busto Arsizio ...

Il futuro della moda è a Busto Arsizio : Oggi la scienza svolge un ruolo insostituibile nella società, alla ricerca scientifica la moda dovrebbe rivolgere di più lo sguardo». Hub 1922 nasce anche per questo: dare spazio a nuove idee, ...

Pallavolo – CEV Cup : Busto Arsizio non dà scampo a Mulhouse - francesi sconfitte 3-0 nell’andata dei quarti : Le farfalle continuano a volare in Europa battendo il Mulhouse nettamente, a San Valentino il ritorno in Francia Le farfalle della Yamamay E-Work Busto Arsizio continuano a volare in CEV Volleyball Cup. Dopo il doppio 3a0 sul Graz nei quarti di finali e reduci dalle Final Four di Coppa Italia, dove sono uscite contro le vincitrici dell’Igor Gorgonzola Novara nella prima delle due semifinali, le biancorosse si rifanno subito in ...