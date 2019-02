Bufalo Bill Renzi

huffingtonpost

(Di sabato 23 febbraio 2019) Se penso a Matteo, se lo penso in questo esatto punto della nostra storia elettorale e perfino della sua, mi torna subito in mente, non all'acme del fulgore, pronto a vincere ogni rodeo, e neppure lì a sparare contro un albero, l'arma ancora nella fondina, due colpi in rapida successione: il primo a tagliare il picciolo di una mela, il secondo pochi centimetri sotto mentre, ormai recisa, precipita; prodezze, virtuosismi da leggendario cow boy. No, ritrovo piuttosto ildeclinante, ripiegato a fare l'uomo di spettacolo, giunto addirittura a Roma per esibirsi con una compagnia di giro composta, fra gli altri, da Toro Seduto, Calamity Jane e Alce Nero, anch'essi sconfitti, così all'Acquario Romano di via Manfredo Fanti, stesso luogo dove, più di un secolo appresso, finiranno in mostra le memorabilia del Partito comunista italiano, quasi una ...