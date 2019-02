Brasile | la settimana nera di Bolsonaro | ministri cacciati e sotto accusa Sindacati in

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 febbraio 2019) Non sono ancora trascorsi due mesi dall’inizio del suo mandato, e già gli scandali hanno iniziato a mietere le prime vittime eccellenti nell’esecutivo di Jair. Il neo-presidente brasiliano ha infatti dovuto affrontare la sua prima crisi di governo e licenziare all’inizio dellail ministro Gustavo Bebianno, segretario gele della Presidenza, nonché suo uomo di fiducia, per una vicenda legata al finanziamento della campagna elettorale del suo schieramento, il Partito Sociale Liberale (Psl) e la presunta deviazione di fondi. Un ‘siluramento‘ che non è stato indolore: Bebianno ha infatti detto cheè diventato un uomo squilibrato. Il suo posto è stato preso dall’ex gele in pensione Floriano Peixoto. Con il suo ingresso sale a otto la presenza di militari nell’esecutivo.Ma questo è stato solo l’inizio di ...