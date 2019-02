Bologna | Mihajlovic | ' Dobbiamo crederci | la Juventus è battibile'

Bologna-Juve - la ‘battuta’ di Mihajlovic scatena i tifosi : Si avvicina sempre più la gara di campionato tra Bologna e Juventus, il tecnico Sinisa Mihajovic crede ad un risultato positivo dopo il passo falso dei bianconeri contro l’Atletico Madrid, ecco le parole del tecnico rossoblu: “la Juventus – spiega alla vigilia della sfida del Dall’Ara – è la squadra più forte d’Italia e tra le più forti in Europa, ma la recente sfida di Champions ha fatto capire che non ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Juventus - non sei imbattibile» : E' uno dei migliori al mondo, hanno fatto un salto di qualità in campo e come immagine. Sansone ? Non è al top, viene da un infortunio e spero che domani faccia una gran partita. Edera ? Ha fatto ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Non partiamo sconfitti con la Juventus» : Bologna - "Abbiamo un solo modo di giocare, a prescindere dall'avversario. Cerchiamo di giocare coi nostri principi come abbiamo fatto in queste partite, affrontiamo una delle squadre più forti d'...

Bologna-Juventus - buone notizie per Allegri : 3 indisponibili per Mihajlovic : Bologna-Juventus – Il Bologna prosegue l’avvicinamento alla sfida contro la Juventus. La vecchia signora dovrà fare a meno di Douglas Costa e Khedira, mentre aumentano gli indisponibili per i bolognesi. buone notizie dunque per Allegri che dovrà vincere e convicere per allontanare le critiche e i malumori. Leggi anche: Guardiola-Juventus, cosa cambia con Pep? Ecco chi parte e chi […] More

Bologna Juventus formazioni probabili - le scelte di Mihajlovic e Allegri : Bologna Juventus formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 25^ giornata del campionato tra domani e domenica 24 febbraio. La capolista Juventus torna in campo domenica alle 15 al Dall’Ara, a caccia di riscatto dopo la brutta sconfitta in Champions League con l’Atletico Madrid. Allegri medita alcuni cambi per la sfida […] L'articolo Bologna Juventus formazioni probabili, le scelte di Mihajlovic e Allegri ...

Roma-Bologna - Mihajlovic : “assurdo perdere una partita del genere” : Sconfitta per il Bologna nella gara di campionato contro la Roma, ecco le dichiarazioni di Mihajlovic ai microfoni di Sky Sport: “la Roma ha fatto due gol su due palle inattive, noi abbiamo avuto tante occasioni, assurdo perdere una partita del genere, anche un pareggio sarebbe stato bugiardo. Non posso rimproverare nulla alla squadra, mentalità importante contro una squadra importante, oggi abbiamo perso ma giocando così possiamo ...

Bologna - Soriano : 'Mihajlovic ha cambiato la mentalità' : Roberto Soriano , centrocampista del Bologna , parla a Sky Sport all'intervallo della gara con la Roma: 'Ho avuto diverse occasioni per fare gol ma il pallone non è entrato. Sono dispiaciuto, ma dobbiamo continuare così perché stiamo giocando bene. Da quando ...

Mihajlovic : 'La Roma è un top club ma il Bologna non parte sconfitto' : 'I ragazzi si sono allenati bene, abbiamo preparato la partita con molta attenzione. La Roma ha giocatori di grande qualità che possono risolvere il match in ogni momento, noi però non partiamo ...

Bologna - l’ex Mihajlovic non teme la Roma : “non partiamo sconfitti” : Bologna, Sinisa Mihajlovic si appresta ad affrontare la sua ex squadra, la Roma di Di Francesco alla ricerca di punti per la Champions “I ragazzi si sono allenati bene, abbiamo preparato la partita con molta attenzione. La Roma ha giocatori di grande qualità che possono risolvere il match in ogni momento, noi però non partiamo sconfitti“. E’ pronto alla sfida dell’Olimpico contro i giallorossi il tecnico del ...

Roma Bologna formazioni probabili - le scelte di Di Francesco e Mihajlovic : Roma Bologna formazioni probabili – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 24^ giornata del campionato tra domani e lunedì 18 febbraio. Proprio nel Monday Night si sfideranno Roma e Bologna, in diretta su Sky Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra) con telecronaca […] L'articolo Roma Bologna formazioni probabili, le scelte di Di Francesco e Mihajlovic è stato realizzato da ...

Pari tra Bologna e Genoa - ma la cura Mihajlovic funziona : La cura Mihajlovic funziona. L'arrivo del tecnico serbo risveglia anche Mattia Destro. Finito ai margini con Donadoni e Inzaghi, la punta non segnava dal 24 febbraio 2018, con il Genoa. Quasi un anno ...

Bologna - Destro : 'Mihajlovic mi sta dando fiducia - prima ne sentivo poca' : L'attaccante del Bologna Mattia Destro ha parlato a Sky Sport dopo il ritorno al gol a un anno di distanza dall'ultima volta in campionato: 'Sono stato molto contento, M ihajlovic mi ha dato subito fiducia ed ero convinto che la prestazione sarebbe ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Avremmo meritato la vittoria» : Bologna - " Deluso per questo risultato, abbiamo creato tanto ed avremmo meritato di vincere questa partita ". Così Sinisa Mihajlovic dopo il pareggio del suo Bologna contro il Genoa. " Eravamo ...

Bologna - l'effetto Mihajlovic spegne il Genoa : 1-1 al Dall'Ara - pari tra i rimpianti : Un piccolo mattoncino ancora per il Bologna a voler vedere il bicchiere mezzo pieno, un’occasione sprecata secondo i più pessimisti. L’effetto Mihajlovic, dopo la vittoria a San Siro con l’Inter, produce stavolta solo un pari interno con il Genoa al termine di una gara bipolare, con gli emiliani inc