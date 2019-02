Blitz alla banca di Barzanò | dopo 40 anni nessuno ha pagato per la morte di Rosario

Trentino - Blitz antiterrorismo : arrestati 7 presunti anarco-insurrezionalisti. “Loro la bomba carta alla sede della Lega ad Ala” : Sette presunti anarco-insurrezionalisti sono stati arrestati in un blitz antiterrorismo della polizia e dei carabinieri del Trentino Alto Adige. Le misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Trento sono scattate nei confronti di membri di una cellula, ritenuti responsabili di una serie di attentati contro obiettivi istituzionali commessi tra il 2017 e il 2019. Tra questi anche quello avvenuto il 13 ottobre scorso quando una bomba carta è ...

Viterbo - Blitz alla stazione contro i clochard : buttate nei cassonetti le coperte dei senza tetto : Poco più di un mese fa fu il vicesindaco leghista di Trieste, Paolo Polidori, a buttare in un cassonetto le coperte di un senza tetto . Ora, un caso simile si registra a Viterbo dove questa mattina, ...

Dopo il Blitz dei parlamentari sulla Sea Watch la Capitaneria vieta navigazione intorno alla nave : Altra notte di attesa davanti alle coste siciliane per i 47 migranti bloccati a bordo della nave umanitaria. Di Maio: 'Sequestriamo la nave e mandiamo i migranti in Olanda'. 'Fateli sbarcare', ...

Blitz Fiorentina per Zurkowski - il 'Lampard polacco' che piace alla Juve : Nato nel 1997 a Tychy, città a pochi passi da Katowice, muove i primi passi nel mondo del calcio al MOSiR Jastrzebie Zdroj , prima di trasferirsi al Gwarek Zabrze nel 2012. Qui resta quattro anni, ...

Blitz alla festa di compleanno del figlio - catturato latitante napoletano : I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno catturato Massimo Pariota, 46enne del centro storico latitante dal giugno 2014, quando si era dato alla macchia per sfuggire a un...

Tratta di migranti dalla Tunisia : Blitz dei Ros - 15 fermi in Sicilia e Lombardia. Sgominata banda che portava in Italia sospetti jihadisti : I carabinieri del R.O.S. di Palermo hanno eseguito nelle province di Palermo, Trapani, Caltanissetta e Brescia 15 fermi disposti dalla dda del capoluogo Siciliano nei confronti di persone accusate di ...