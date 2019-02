Bevono liquore adulterato | 69 morti e 200 in ospedale

India - Bevono liquore al metanolo : 79 morti durante la chiusura di un rituale religioso : Una tragedia assurda si è verificata in India, precisamente nello stato dell'Uttar Pradesh, a Baalapur. Secondo quanto riferiscono le fonti di informazione Indiane, 79 persone sono morte per avvelenamento da metanolo dopo aver bevuto un liquore fatto in casa. Il dramma è avvenuto mentre le vittime si erano riunite per partecipare al cosiddetto terahvin, ovvero la cerimonia di preghiera che chiude il tredicesimo giorno di lutto dal decesso di una ...